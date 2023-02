Selbstreflektion zwischen Wahn und Sinn im Landestheater

Werbung

Ein Mann, gefangen im Dialog mit seinen eigenen Ängsten, Wünschen und Sinneskrisen: In “Ein Apartment auf dem Uranus – Chroniken eines Übergangs” stellen sich Schauspieler Tim Breyvogel, gemeinsam mit Studierenden Fachhochschule St. Pölten Fragen um Fragen rund um das eigene “Ich”. Ein “Mixed Reality”-Erlebnis ist das Stück in der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich: Eine Gruppe von Studierenden des Bachelorstudiums Medientechnik animierte die Virtuelle Welt, in der sich Breyvogel bewegt.

Das Stück ist eine szenische Umsetzung von verschiedenen Essays des Philosophen und Queer-Theoretikers Paul B. Preciado. Dementsprechend drehen sich die Themen um Geschlechtsidentität, Männlichkeit, Gerechtigkeit und die Transformation all dieser. Gleich zu Beginn setzt sich "der Schauspieler”, wie sich Tim Breyvogels Rolle nennt, mit seiner Identität als “weißer Cis-Mann" auseinander.

Breyvogels Schauspiel ist ebenso beeindruckend wie die animierten, virtuellen Welten, in denen “der Schauspieler” gefangen ist. Wenn das Stück eines schafft, dann ist es, das Gefühlschaos, welches einem bei der Suche nach der eigenen Identität überwältigt, realistisch darzustellen. Wer im Publikum sitzt, sollte nicht erwarten, dem Stück komplett folgen zu können, und sämtliche Handlungspunkte und Essay-Zitate nahtlos zu verstehen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass man das Theater mit mehr Fragen verlässt, als man es betreten hat.

Fazit: Keine leichte Kost und faszinierend umgesetzt – Ideal für Zuseherinnen und Zuseher, die bereits Interesse an Themen wie Gender, Queerness und Identität haben.

"Ein Apartment auf dem Uranus" sehen

Eine zweite Vorstellung in der Theaterwerkstatt gibt es am 21. März um 19.30. Karten dafür kann man auf der Homepage des Landestheaters reservieren.