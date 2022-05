Lastkrafttheater: Ein Jux, ein Truck & 6.000 Kilometer

Werbung

Sie spielen am Dorfplatz und am Stadtplatz. Sie spielen am Busterminal und am Bauhof. Sie spielen im Park und im Schlosshof. Vor allem aber: Sie spielen nicht im Theater.

Schließlich heißt NÖs mobilstes (und 2019 auch mit NÖs Kulturpreis ausgezeichnetes) Ensemble nicht umsonst Lastkrafttheater. Und rollt schon seit 2013 mit dem LKW von Transportunternehmer Karl Gruber durchs Land – über 6.000 Kilometer und gut zwei Monate lang.

Wir wollen das Staunen zu den Menschen bringen!“ Max MayerhofeR & DAvid Czifer Schauspieler & Ensemblegründer

Am Programm: Schönherr und Shakespeare, Kishon und Tschechow, Schnitzler, Goldoni und Nestroy. Und heuer? Peter Pausz. Der Schauspieler und Regisseur hat zu 100 Jahre Niederösterreich einen „sagenhaften Jux“ für drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler geschrieben, in dem es um Rattenfänger, Heidemädchen und Wasser-Mandl geht, und: um Heimat und (Kultur-)Erbe.

Auf die Bühne des LKW-Hängers bringt „Des is’ afoch so“ Regisseurin Nicole Fendesack, gespielt wird von St. Pölten (Premiere am 4. Mai) bis Fels am Wagram und von Ybbs bis Floridsdorf. Und der Eintritt ist, dank Sponsoren und Förderern, wie immer frei.

www.lastkrafttheater.com