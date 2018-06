Alle Jahre wieder treffen einander die Mitglieder des Theaterfestes in Wiens Novomatic-Forum zur großen Programmpräsentation.

Oder wie es Theaterfest-Leitwolf Werner Auer gern ausdrückt, es ist wie beim Klassentreffen. Man begegnet wieder guten alten Bekannten, erkundet die Lage, erschnuppert die Konkurrenzsituation. Wer hat diesmal mehr, wer hat Besseres, wer hat Neues im Angebot? Vor allem: Wer könnte gefährlich sein im Buhlen um die Zuschauergunst.

Doch keine Angst, für alle war bisher immer genug da. Und so werden auch in diesem Sommer wieder die 24 Produktionen auf zwanzig Sommertheaterbühnen genügend Publikum finden, also zweifellos mehr als 220.000 Gäste. Immerhin wird von 14. Juni bis 9. September für jeden etwas geboten, Oper, Schauspiel, Musical und Operette, für Erwachsene und für Kinder.

Kunst & Kultur an allen Ecken & Enden

Daran zweifelt auch Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner nicht, die betonte, das in den vergangenen zwanzig Jahren Niederösterreich zum Kulturland geworden sei: „Kunst und Kultur an allen Ecken und Enden des Landes spürbar und fühlbar zu machen, das ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Kulturstrategie des Landes.“ Dazu brauche es „Leuchttürme“ wie das Festspielhaus in St. Pölten, die Kulturmeile Krems oder das Fotofestival La Gacilly in Baden bei Wien, aber auch „die Künstlerinnen und Künstler direkt vor Ort“, wie eben beim Theaterfest, aber auch dem Viertelfestival oder den Tagen der offenen Ateliers.

Theaterfest-Obmann Werner Auer nahm das Lob dankend entgegen und befand aus stolzgeschwellter Brust: „Das Theaterfest ergibt wieder ein wunderbares Gesamtbild.“