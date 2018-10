Wir schreiben das Jahr 1933. In Oberwart findet die „Tagung zur Zigeunerfrage“ statt. Politiker und Behördenvertreter beraten dabei über die „Maßnahmen im Umgang mit den burgenländischen Roma“.

„Viele dieser Maßnahmen, die hier diskutiert wurden, sind 1938 umgesetzt worden“, erklärt Andreas Lehner von der Volkshochschule der Burgenländischen Roma. Die VHS nahm das heurige Gedenkjahr 2018 zum Anlass, um gemeinsam mit der Theaterinitiative Burgenland und dem Offenen Haus Oberwart aus dieser Thematik ein Stück zu produzieren.

Die Autorin Petra Piuk verpackte die schwere Thematik in eine „leichte Talkshow“. Dabei fanden sich Parallelen zur heutigen Zeit: „Die Sprache der Politiker von damals ist ident mit der der heutigen Politiker“, erklärt Reinhold Stumpf von der Theaterinitiative.

Mit acht Schauspielern ist das Stück eine „Riesenproduktion“, so OHO-Geschäftsführer Alfred Masal. Als Regisseurin fungiert Angelika Messner, prominente Schirmherrin der „Talkshow 1933 – Und welche Augenfarbe haben Sie?“ ist die Präsidentin des Bundesrates Inge Posch-Gruska. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Politik Verantwortung trägt und Verantwortung übernehmen muss. Es ist wichtig, Zivilcourage zu zeigen und zu leben. Und es ich wichtig, den Jugendlichen Empathie zu lernen“, so Posch-Gruska bei der Pressekonferenz in Oberwart.

Die Premiere findet am 8. November (20 Uhr) im OHO statt. Weitere Aufführungstermine: 16. November (20 Uhr), 17. November (19 Uhr) sowie 23., 24. und 25. November (jeweils 20 Uhr). Im Jänner 2019 ist das Stück auch im ORF-Landesstudio in Eisenstadt zu sehen.