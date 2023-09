Der Menschenfeind im Landestheater Niederösterreich

357 Jahre ist es her, dass Molières „Der Menschenfeind“ uraufgeführt wurde - ein gewisser Jakob Prandtauer, der später in St. Pölten wirken und leben sollte, war da übrigens gerade einmal 6 Jahre alt. In diese Zeit also knallte Molière dieses Stück, in dem er die Heucheleien und Schmeicheleien am Hof und in den Pariser Salons anprangerte und ihnen den Misanthropen Alceste entgegensetze.

Absolute Ehrlichkeit, keine Schmeicheleien, keine Lügen, die ungeschminkte Wahrheit. Das fordert Aleceste - und ist damit allein. Selbst seine Freude und schließlich sogar die von ihm angebetete Célimène ertappt er bei falschen Freundlichkeiten. Molière selbst spielte in den ersten Aufführungen die Hauptrolle, die stark autobiografische Züge trägt.

Dominic Oley packt diesen zeitlosen Stoff in eine bunte Inszenierung, die mit Slapstick-Einlagen, Revue-Elementen, aufgehobenen Geschlechterrollen und schrillen Kostümen recht unterhaltsam daherkommt. Zum Glück bleibt dabei die Schärfe der Satire nicht auf der Strecke - nicht zuletzt dank der gereimten Verse aus der deutschen Übersetzung von Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens, die letztlich auch den Rhythmus der Inszenierung vorgeben.

Getragen wird die Inszenierung von einem überragenden und enorm wandlungsfähigen Ensemble, angeführt von Julia Kreusch. Scharfzüngig, unerbittlich, zweifelnd mimt sie den Alceste, der sich am Schluss verbittert nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von Célimène - gespielt von Caroline Baas - abwendet. Bass gibt die Célimène pointiert als tratschende, frivole, letztlich aber auch verletzliche junge Dame der Gesellschaft, die sich gern in den Mittelpunkt stellt. Und das gelingt halt leider am leichtesten, in dem man andere schlecht macht.

Gewohnt präsent, vielseitig und wortgewandt - Bettina Kerl als Philinte, Alcestes besten Freund, und Arsinoe, Célimène beste Freundin, in Personalunion. Enorm wandlungsfähig - Julian Tzschentke, der gleich vier Rollen spielt, und Tobias Voigt als Acaste und Eliante.

Fazit: Eine unterhaltsame und zugleich beißende Satire, bei der das Lachen gerade in unserer Zeit manchmal im Hals stecken bleibt. Die Botschaft: Die Menschenfeinde sind nicht die, die die ungeschminkte Wahrheit sagen, sondern die, die hinterrücks andere schlecht machen und skrupellos nur auf ihren eigenen Vorteil schauen.

Weitere Aufführungen im Landestheater in St. Pölten: 21. September, 14. Oktober, 24. November, 13. Dezember, 31. Dezember, 13. Jänner.

Gastspiel in der Bühne Baden: 4. Oktober