Tränen gab es bei ihm keine. Dafür einen Witz, "den einzigen, den ich heute auswendig gelernt habe". Nämlich: "Vielleicht kann ich nächstes Jahr den "Besten Nachwuchs, weiblich" auch noch gewinnen." Scherzte Moritz Beichl. Und hatte gerade im Theater an der Wien den Nestroy gewonnen, in der Kategorie "Bester Nachwuchs, männlich".

"Ich freu mich sehr", so der gebürtige St. Pöltner, der an der Theaterwerkstatt im dortigen Landestheater die Uraufführung von Paulus Hochgatterers Roman "Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war" in Szene gesetzt hatte. Und hinter dem Nestroy-Mikrofon als erstes dem Autor dankte. Und dann der Intendantin, Marie Rötzer, "dass du mich von Hamburg wieder zurück in meine Heimatstadt gebracht hast".