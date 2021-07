2020 verschoben, 2021 endlich aufgeführt: "Der Zerrissene", eine Komödie von Dominic Oley ("sehr nah an Johann Nestroy") feierte am Donnerstag, 1. Juli, am Haager Hauptplatz Premiere. In den Hauptrollen: Christian Dolezal als Herr von Lips, Sigrid Hauser als Madame von Schleyer und Miriam Fussenegger als Kathi.

Warm waren die Abendtemperaturen nicht, dafür waren die Gemüter umso sommerlicher an diesem ersten Theaterabend mit gelockerten Covid-Maßnahmen. Bühnenbild und Kostüme setzen auf Retro-Optik, das Emsemble setzt auf die Lacher im Publikum und bekommt sie auch.

Gespielt wird Donnerstags bis Samstags, die letzte Vorstellung ist am Samstag, dem 7. August. Mehr Informationen unter www.theatersommer.at