D’Lebarner machen Pause

Der Theaterverein D‘Lebarner verabschiedet sich nach sechs Vorstellungen in die Sommerpause. Die 500 Probestunden, Auf- und Abbauarbeiten, Organisationsbesprechungen und über 30 freiwillige Helfer haben sich ausgezahlt - die Theatergruppe verzeichntete insgesamt rund 1.000 Zuschauer.

„Wir sind froh, dass alles so perfekt geklappt hat. Denn durch die Corona-Situation, Quarantänen und verschiedene Bestimmungen wussten wir bis zuletzt nicht, ob wir auftreten können“, meint der erleichterte Obmann Ludwig Fleßl.

Nächstes Jahr soll es ein neues Stück im April geben. Regisseur Thomas Schreiweis sagt: „Noch ist es ein Geheimnis, was wir zeigen werden. Aber wir arbeiten jetzt schon an neuen Ideen, technischen Raffinessen und an den Kostümen.“