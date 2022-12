Theaterwerkstatt St. Pölten: "Der utopische Raum"

Werbung

Utopie, das ist ein Nicht-Ort. Der utopische Raum ist damit ein Paradox und genau das, was Ilija Trojanow erreichen will. Der bekennende Utopist und Bestsellerautor sprach vergangenen Samstag in der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich mit Nina Treu (Kämpferin für Klimagerechtigkeit und Mitbegründerin des Konzeptwerks Neue Ökonomie in Leipzig) über Kapitalismus, falsche Ideen von Freiheit, und neue Denkweisen.

Utopische Räume, so das Podium, werden dann möglich, wenn man ihnen das Unmögliche abspricht und geben plötzliche neue Blicke frei. Stellt man sich beispielsweise eine autofreie Stadt vor, so wirkt das heute Selbstverständliche auf einmal befremdlich. Und sieht man sich dann noch an, was bereits erreicht wurde (zum Beispiel verkehrsberuhigte oder sogar autofreie Zonen), so erscheint das Utopische plötzlich gar nicht mehr so fern. Utopien öffnen sich dort, wo der Phantasie freien Lauf gelassen wird.

Deshalb begann Treu den Abend mit einer Traumreise, während der sich die Zuschauer in eine für sie ideelle Welt im Jahr 2048 versetzen durften. Im Anschluss begannen Treu und Trojanov ein lockeres, freies Gespräch bei dem nach einer Zeit auch das Publikum mit einbezogen wurde. Dass Treus‘ Ideen polarisieren und so manchen vor den Kopf stoßen, merkte man auch an diesem Abend, so verließ der ein oder andere sogar kopfschüttelnd den Raum. Im Großen und Ganzen aber entstand eine sehr angeregte und produktive Diskussion, die den Blick auf eine Welt voller Möglichkeiten öffnete. Die von Niederösterreichs Zukunftswerkstatt GlobArt konzipierte Reihe „Der utopische Raum“ umfasst noch zwei weitere Gespräche mit Ilija Trojanow im neuen Jahr.

Fazit: Ein Abend, der Hoffnung macht(e).