Die einen kamen aus Teheran und aus Paris. Die anderen kamen aus Südafrika und den USA. Und eine kam aus Langenlois. Und ging mit einem besonderen Preis nach Hause. Denn: Als Fotograf und Festivalleiter Lois Lammerhuber am Samstag zu seiner sechsten Langen Nacht der Fotografie im Rahmen von Europas größtem Fotofestival in Baden lud, wurde nicht nur ein besonderer Geburtstag gefeiert (nämlich: der 184. der Fotografie). Sondern auch ein besonderer Preis.

Den, den Thomas-Jorda-Preis, hat die NÖN in Erinnerung an ihren jahrzehntelangen Kulturchef gemeinsam mit Beate Jorda und Lois Lammerhuber vor zwei Jahren aus der Taufe gehoben. 2021 an Science-Fiction-Autorin und Badnerin Katharina V. Haderer, 2022 an Bestseller-Autorin und Mödlingerin Raphaela Edelbauer verliehen. Und 2023? Kam die Preisträgerin aus Langenlois. Schreibt keine Bücher, sondern Lieder. Brachte ihr erstes (und gleich hymnisch gefeiertes) Album 2009 heraus. Launcierte ihr zweites (Solo-)Album 2013. Schreibt und singt und spielt seit 2015 auch im Duo (nämlich mit dem Kamptaler Dichter und gebürtigem Badner Wolfgang Kühn, der auch zur Preisverleihung nach Baden gekommen war). Und wurde für ihre „herausragenden Töne und außergewöhnlichen Texte“ mit dem dritten, mit 3.000 Euro dotierten Thomas-Jorda-Preis „für junge, niederösterreichische Schriftstellerinnen“ ausgezeichnet: Irmie Vesselsky.

„Das ist eine riesige Ehre“, so die gebürtige Schilternerin, die auf der Bühne „am liebsten am Klavier“ sitzt und sich“von der Musik einhüllen lässt“. Und, in Hinblick auf die kühnen Fotografinnen wie Fatima Hossaini, Maryam Firuzi, Veronique de Viguerie oder Sarah Caron, die vor ihr auf der Bühne im Festsaal von Badens Casino saßen, oder auch auf die „besten Fotografen“ wie George Steinmetz oder Brent Stirton, die nach ihr in der Langen Nacht der Fotografie zu Wort kamen, festhielt: „Es ist ein Privileg, dass wir in einem Land leben, wo man als Mensch und als Frau sagen und schreiben darf, was man denkt und fühlt“. Ein „noch größeres Geschenk“ sei für sie, „gelesen und gehört – und dafür auch noch ausgezeichnet zu werden“, so die diesjährige Preisträgerin.

Die gläserne Stele mit dem Porträt von Thomas Jorda nahm Irmie Vesselsky aus den Händen von Raphaela Edelbauer entgegen, die erst im Jänner ihren jüngsten Roman veröffentlicht hatte und im August als Writer in Residence Badens Fotofestival begleitete – während die Festivaltexte der ersten Thomas-Jorda-Preisträgerin heuer noch bis Oktober inmitten der sieben Festivalkilometer in Badens Annamühle zu lesen sind. Die dritte Thomas-Jorda-Preisträgerin wird im nächsten Jahr jedenfalls ihr Klavier mit nach Baden nehmen. Die Bilder von Fatima Hossaini und allen anderen diesjährigen Festivalfotograf(inn)en, meint Irmie Vesselsky, die „höre“ sie „jetzt schon“.

Hörten, schauten und klatschten mit: Bürgermeister Stefan Szirucsek (aus Baden) und Bürgermeister Philippe Noget (aus dem bretonischen La Gacilly), Frankreichs Noch-Fotofestival-Präsident Auguste Coudray, der nicht nur eine Badener Beethoven-Medaille mit nach Hause nahm, sondern auf der Bühne des Casino-Festsaals auch noch „Merci!“ sang (und, so Badens Fotofestival-Leiter Lois Lammerhuber, ein „Ticket auf Lebenszeit“ versprochen bekam), Maecenas-Inititiatorin und (Hobby-)Fotografin Brigitte Kössner-Skoff, die mit ihrem Mann Gerhard Skoff bei Badens diesjährigem Fotofestival ja auch ihre beeindruckenden „lebenden Brücken“ aus dem indischen Megalaya ausstellt, Journalisten von Le Figaro, von Al Jazeera und viele mehr.