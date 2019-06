Es ist wieder soweit: Wer bei Österreichs größter Schau Bildender Kunst und Kunsthandwerk am 19. und 20. Oktober 2019 das eigene Atelier öffnen und seine Werke präsentieren möchte, kann sich bis Freitag, den 28. Juni für die 17. „NÖ Tage der Offenen Ateliers“ anmelden.

Bei dieser Aktion der Kulturvernetzung Niederösterreich sind alle Bildenden Künstlerinnen und Künstler & Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker in NÖ dazu eingeladen, ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten zu öffnen. „Dafür ist nicht einmal eine Mitgliedschaft bei der Kulturvernetzung notwendig“, sagt Josef Schick, „wenngleich diese natürlich viele Vorteile bringt.“

Die hohe Zahl an teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern – im vergangenen Jahr waren es mehr als 1.000 – ermöglicht es, an einem Wochenende in zahllosen Ateliers zeitgenössische Kunst intensiv und intim zu erleben. Ob Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst oder Kunsthandwerk, überall kann bei freiem Eintritt den Kreativen über die Schulter geblickt werden. Die Besucherinnen und Besucher können sich an diesem besonderen Wochenende inspirieren lassen, hinter die Kulissen schauen, mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess live beobachten und auch Kunstwerke erwerben.

Zur Teilnahme anmelden kann man sich bis inklusive Freitag, den 28. Juni. Die Anmeldung erfolgt online unter www.kulturvernetzung.at/de/anmeldung-tdoa/ oder mittels Anmeldeformular, das in den Regionalbüros der Kulturvernetzung NÖ erhältlich ist.

Die Kulturvernetzung NÖ führt die „NÖ Tage der Offenen Ateliers“ in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kunst und Kultur des Amtes der NÖ Landesregierung seit 2003 durch.

Anmeldung & Information:

Kulturvernetzung NÖ, Tel. 02572/20 250

www.kulturvernetzung.at