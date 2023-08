Kurt Schmid: „Für uns war das etwas ganz Besonderes!“

Die Garderoben waren in den „Prunkräumen“. Das Konzert war „im Hof“. Und das Orchester? Das war Niederösterreichs 1945 neu gegründetes und auch neu benanntes Tonkünstlerorchester. Am Programm: Beethoven, Weber und Bruckner, am Dirigentenpult: Heinz Wallberg. Und am ersten Klarinettenpult: Kurt Schmid.

„Für mich“, so der jahrzehntelange Soloklarinettist von Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester, „war das schon sehr aufregend. Ich war ja noch jung, ich hab' damals noch Rosinen im Kopf gehabt“, lacht der heute 81-jährige. Und erinnert sich, dass es es für alle Musiker „etwas ganz Besonderes war, in diesem Schloss zu spielen“. Solo hätte er in diesem Programm zwar keines gehabt, dafür später umso mehr. 30 Jahre sollte Kurt Schmid danach noch im Orchester bleiben, zehn Jahre war er vor dessen Grafenegg-Debüt schon dabei. Und bei seinem Probespiel, „im August 1963 war das“, saß der dabei, der im August 1973 dann auch im Grafenegger Schlosshof dirigieren sollte: Chefdirigent Heinz Wallberg („das war seine erste Aktion im Orchester“).

Mit 31 spielte (Solo-)Klarinettist, Dirigent und Komponist Kurt Schmid (81) zum ersten Mal in Grafenegg. Foto: Alexej Ostrowerghov

Kurt Schmid saß dagegen noch bei einem anderen Debüt von Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester auf der Bühne: in St. Pöltens Festspielhaus, das am 1. März 1997 mit Mahlers „Auferstehungs“-Symphonie (unter seinem damaligen Chefdirigenten Fabio Luisi) zum ersten Mal seine Pforten zum Großen Saal öffnete. Nur den Wolkenturm hat der gebürtige Wiener mit den Weinviertler Wurzeln („mein Großvater ist in Mistelbach geboren“) nicht mehr im Orchester „bespielt“ - „den hat dann mein Sohn miterlebt“. Aber auch das am Klarinettenpult, denn: Auch Kurt Franz Schmid ist Soloklarinettist im Tonkünstler-Orchester.

Sein Vater, der auch lehrt und komponiert, übernahm dagegen „nach meiner Pensionierung“ im Orchester noch ein Chefdirigat, und zwar beim Akademischen Symphonieorchesters der Philharmonie Lugansk („da hat mich damals die Wirtschaftskammer hingebracht“. Chef am Pult ist Kurt Schmid dort noch immer, allerdings nicht mehr in Lugansk. „Ich bin ja, wie das Orchester, ukrainischer Kriegsflüchtling und schon 2014 mit dem Orchester nach Severodonezk „auswanderte“. Nur: Dort fielen 2022 auch (russische) Bomben - und "ich verlor 300 Kompositionen und meinen Frack“, erzählt Kurt Schmid, der mit dem Lugansker Orchester jetzt in Lemberg „stationiert“ ist. Seine „siebente Karriere“ habe er dagegen (wieder) in Niederösterreich begonnen, als Vizepräsident von Niederösterreichs Mozartgemeinde. Dort, im Festsaal des St. Pöltner BORG, steht er (mit seiner Klarinette) am 3. September wieder auf der Konzertbühne. „Sein“ niederösterreichisches Orchester sitzt dagegen heute, Samstag, im Grafenegger Wolkenturm und feiert - nicht mit Beethoven und Bruckner, aber mit Gershwin und Bernstein und seinem aktuellen Chefdirigenten, Yutaka Sado.

