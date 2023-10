Grafenegg: Ein Programm für alle Jahreszeiten

Im Schloss waren sie nie, die Schlossklänge (außer ganz am Anfang, vor 50 Jahren). Im Park auch nicht (da war's schon zu kalt). Sondern: im Auditorium. Dort, im Konzertsaal gleich am Anfang des Grafenegger Schlossparks, startet Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester mit den drei Residenzen (eine im Wiener Musikverein, eine im St. Pöltner Festspielhaus und eine eben in Grafenegg) am 7. Oktober wieder seine allherbst-, winter- und allfrühjährliche Konzertreihe. Und hat die heuer nicht mehr „Schlossklänge“, sondern „Jahreszeitenklänge“ übertitelt.

Den Auftakt zum herbstlichen Jahreszeitenklang macht heute, Samstag, gleich ein besonderes Programm. Peter Iljitsch Tschaikowsky trifft da auf Leonard Bernstein (der Tschaikowsky Vierte schon vor 66 Jahren auch dirigiert hat). Eine (sehr persönliche) Sinfonie trifft da auf eine (sehr politische) Hommage, nämlich an einen im Krieg gefallenen Flötisten. Und all das trifft da auf eine ganz zeitgenössische Beschäftigung mit Liebe, Tod und Zeit: „Time“ des Innsbrucker Komponisten Thomas Larcher, die im Grafenegger Auditorium ihre österreichische Erstaufführung feiert. Am Pult: Tonkünstler Orchester-Chefdirigent Yutaka Sado, an der Flöte: Stathis Karapanos.

Gut ein Monat später, am 18. November, steht die norwegische Dirigentin Tabita Berglund am Pult des nächsten Jahreszeitenklanges - mit Edvard Grieg und Jean Sibelius und Benjamin Beilman an der Violine. Beim traditionellen Grafenegger Adventsteht am 9. und 10. Dezember Johann Sebastian Bach im (musikalischen) Mittelpunkt der (Vor-)Weihnachtsklänge - und Reinhard Goebel am Pult des Tonkünstler-Orchesters - bevor man am 31. Oktober wie jedes Jahr zum Silvesterkonzert ins Auditorium bittet. Im neuen Jahr am Programm der „Jahreszeitenklänge“: Bruckner (am 17. Februar) und Wagner (am 19. März), Mozart & Brahms (am 13. April und mit dem designierten Chefdirigenten der Tonkünstler, Fabien Gael) und zum Schluss noch Prokofieff & Rachmaninow (am 25. Mai) - bevor die Sommernachtsgala am 20. Juni 2024 wieder die Sommersaison einläutet.

www.grafenegg.com

www.tonkuenstler.at