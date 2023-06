Der neue Chef am Pult: „I'm very excited!“

2019 war sein erstes Mal. Da stand Fabien Gabel auf der Bühne von St. Pöltens Festspielhaus. Am Pult: Erich Wolfgang Korngold. Auf den Plätzen: Niederösterreichs Tonkünstlerorchester. „And something happened in my mind“, also: „Da passierte etwas in mir“, erinnert sich der Franzose, der schon von Québec bis Melbourne dirigiert, bei den BBC Proms und in der Opera de Paris konzertiert und zuletzt, zu Ostern 2023, im Grafenegger Auditorium Mendelssohns „Paulus“ („that was a marathon“) geleitet hat. Davor, im Dezember 2022, war er ganz kurzfristig bei Tschaikowskys „Pathetique“ eingesprungen - mit Niederösterreichs Tonkünstlerorchester. „Da war für uns alles klar: Das wird unser nächster Chef!“ Lacht Geschäftsführer Frank Druschel. Auch wenn man sich die Wahl „nicht leicht gemacht“ und die Entscheidung „fast ein Jahr“ gedauert habe.

Heute, Dienstag, hat Fabien Gabel in Wiens Palais Niederösterreich gemeinsam mit den Geschäftsführern Frank Druschel und Johannes Sterkl und vor den Augen von Orchestermusiker(inne)n und Frankreichs Botschafter Gilles Pécout, seinen Vertrag unterschrieben: als künftiger Chefdirigent von Niederösterreichs Tonkünstlerorchester. Offiziell ist er das ab der Saison 2025/26, übernehmen wird der 47jährige aber auch schon die Sommernachtsgala und die Festivaleröffnung im Grafenegger Schlosspark im Sommer davor.

„Wir kennen ihn schon länger“, meint auch Grafenegg-Geschäftsführer Philipp Stein, und hofft auf „eine tolle Bereicherung für unser Publikum“. Festspielhaus-Leiterin Bettina Masuch hat schon beim letzten Konzert „gespürt, dass es Klick gemacht hat“, zwischen Gabel und den Tonkünstlern. Letztere seien für sie, Masuch, ohnehin „Teil derselben DNA“ wie das Festspielhaus. Dort stünden dem künftigen Chef „alle Türen offen - auch für die verrücktesten Ideen!“ Für NOEKU-Boss Paul Gessl ist das Tonkünstlerorchester nicht nur der „Urquell für das Festspielhaus und für den Standort Grafenegg“, sondern auch „der Motor für die Zukunft“, wie auch in Wiener Neustadt, wo im Stadttheater gerade „umgebaut und Platz gemacht wird“, für das Orchester. Für dieses sei der neue Chef, so Gessl, „ein Schritt nach vorne“, für den neuen Chef sei es „an important step“ und „a new chapter“, also: „ein wichtiger Schritt“ und „ein neues Kapitel“.

Er, Gabel, habe als Student selbst unter Yutaka Sado im Orchester gespielt, nennt Trompeter Hans Gansch einen seiner Mentoren und „liebt“ die deutsche, die österreichische - und die französische - Musik. Dass das Orchester „Tradition“ habe, schätze er sehr, wolle aber auch „Einiges“ wiederentdecken, das noch gar nicht aufgeführt wurde. Denn: „Bruckner and Mahler are amazing - but there is more!“ Nämlich: Schreker und Zemlinsky, Korngold und Marx. Mit Mozart und Strauss ist Fabien Gabel im April 2024 wieder mit Niederösterreichs Tonkünstlerorchester zu hören - fast genau fünf Jahre nach seinem Debüt im Festspielhaus.