Pippi Langstrumpf als Musical: „Jeder braucht eine Freundin wie Pippi“

Was die neue Pippi" anders macht als das starke Mädchen der 70er Jahre und warum die „echte“ Annika aus dem TV-Hit Maria Ann-Christin Persson findet, dass jeder eine Pippi braucht, verrieten die Hauptdarsteller Anna Knott (Pippi), Michaela Khom (Annika), Johannes Sautner (Tommy), Regisseur Edmund Emge und Veranstalter Elias Werner in der Schwedischen Botschaft. Ihre Exzellenz, die Gesandte der schwedischen Botschaft Helena Zimmerdahl, wohnte der Veranstaltung bei… Tickets für „Pippi Langstrumpf als Musical“ gibt es ab 20 Euro auf www.oeticket.com

Wer kennt sie nicht die Abenteuer der superstarken Pippi Langstrumpf, die mit ihren Freunden Tommy und Annika, ihrem Pferd Kleiner Onkel und dem Äffchen Herr Nilsson in der Villa Kunterbunt spannende Abenteuer erlebt? Als österreichische Musical-Produktion für die ganze Familie kehrt die Geschichte der schwedischen Autorin Astrid Lindgren auf die heimischen Bühnen zurück. Gast beim Pressegespräch in der schwedischen Botschaft war mit Maria Ann-Christin Persson (63) auch die „echte“ Annika aus der 70er-Jahre TV-Serie.

Nur schön zu sein, ist nicht so wichtig …

Für Persson ist die Geschichte der Pippi ein zeitloser Klassiker, egal ob als Buch, TV-Serie oder jetzt als Musical. Was zählt, ist die Botschaft an alle Kinder, dass man es „schaffen kann“, wenn man ein „starker Mensch bzw. ein starkes Mädchen“ ist, so Persson. „Pippi ist nicht schön und man will sie tyrannisieren, aber sie lässt das nicht zu. Pippi hat gezeigt, dass es nicht ausreicht, einfach nur schön zu sein - das ist nicht so wichtig. Sie ist trotzdem stark und reich. Sie lebt ohne Eltern und ist trotzdem nicht einsam. Meine Rollenfigur der Annika verändert sich. Dank Pippi wird Annika immer mutiger. Jeder braucht einfach eine Freundin wie Pippi!“, so der ehemalige Kinderstar, der heute auf Mallorca lebt.

Ein ähnliches Bild zeichnet auch Michaela Khom, die „neue“ Annika im Musical: „Eine Kindheit ohne die Pippi Langstrumpf-Geschichten ist unvorstellbar. Tatsächlich kenne ich niemanden, der diese Geschichten nicht liebt. Die Geschichte von diesem starken, unabhängigen und lustigen Mädchen hat mich schon immer fasziniert und aus heutiger Sicht ist das eine wichtige Botschaft, die man vor allem jungen Mädchen mitgeben sollte. Die Kunst im Erwachsenenalter ist es, ein bisschen die Unbeschwertheit von Pippi ins Leben mitzunehmen.“

Für mehr Fröhlichkeit in herausfordernden Zeiten

In die Rolle der Pippi schlüpft Anna Knott. Für Knott ist Pippi eine Persönlichkeit, die von Grund auf ehrlich ist, einen „eigenen Kopf hat“ und den auch durchsetzt. „Sie ist ein Unikat mit viel Humor, Intelligenz und Herzenswärme. Einfach ein starkes Mädchen, die das Beste aus ihrer Situation macht, selbstbestimmt und mutig. Ein Mädchen, das auch anderen Mut macht, ihren eigenen Weg zu gehen. Pippi Langstrumpf ist in der Zeit des 2. Weltkrieges erfunden worden. Auch heute steht die Welt wieder vor großen Herausforderungen. Da schaden ein bisschen Fröhlichkeit, Andersdenken und ein kunterbunter Blickwinkel sicher nicht!“, ist Knott überzeugt.

Pippis Freund Tommy wird verkörpert von Johannes Sautner. Sautner ist wichtig, dass der Charakter des Buben mit viel Herz und Humor erzählt wird. „Seine Welt wird auf den Kopf gestellt, denn ihm wurde eine korrekte, spießbürgerliche Realität beigebracht, bis ihm plötzlich jemand zeigt, dass die Welt auch kunterbunt sein kann. So lernt er Vorurteile und Ängste zu überwinden. Ich glaube, das hat mich als Kind an der Geschichte von Pippi so begeistert. Und Erwachsene sind ja auch nur große Kinder, die manchmal ein bisschen verlernt haben, Kinder zu sein, und denen die Abenteuer von Pippi wieder ein Stück Kindlichkeit und Buntheit zurückgeben.“

Junge Menschen sind zu angepasst

Wenn man die Figur der Pippi auf einen Nenner bringen will, dann, dass sie sich mutig gegen alle Einschränkungen ihrer Freiheit wehrt. Eine Eigenschaft, die laut Regisseur Edmund Emge viele Jugendliche verloren haben. Emge: „Mir fällt oft auf, dass sich junge Menschen heutzutage zu angepasst, zu brav, zu sehr auf Harmonie bedacht benehmen. Was Politik und Gesellschaft ja durchaus gelegen kommt. Unkritische, mit allen Missständen einverstandene Menschen sind leicht zu steuern, zu regieren und zu manipulieren. Abgesehen davon bin ich gar nicht der Meinung, dass Pippi Konflikte sucht. Ganz im Gegenteil, sie begegnet allen, selbst den Dieben, freundlich, respektvoll, großzügig und offen! Nur setzt sie sich zur Wehr, wenn jemand ihre Prinzipien, ihre Lebenseinstellung, vor allem aber ihre Freiheit angreifen möchte. Sie kämpft als Individuum mutig und unbeirrt gegen starre gesellschaftliche Strukturen. Diesen Aspekt möchte ich gerne herausarbeiten - und sollte mich dafür jemand kritisieren, nehme ich das ebenso gerne in Kauf wie Pippi Langstrumpf die Belehrungen und Attacken der Dorfbewohner.“

Erste Eigenproduktion von Elias Werner

Mit Elias Werner, dem Sohn des Gründers der Opernfestspiele St. Margarethen, Wolfgang Werner, wagt sich ein neuer Veranstalter auf das Musical-Parkett. „Pippi begleitet mich schon mein ganzes Leben lang und nicht nur mich. Unsere ganze Familie ist Pippi-Fan und kennt jedes Buch und jede Folge. Im Jahr 2019 hatten wir dann die Idee für eine Musicalproduktion, schließlich kennt jeder die Lieder aus der Fernsehserie und man kann die Geschichte in dieser Form sehr gut umsetzen. Leider hat uns 2020 die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten alle Veranstaltungen absagen. Dafür starten wir jetzt mit neuen Darstellern und der Choreografie von Mara Kluhs in ganz Österreich durch“, so Elias Werner.

Freitag, 12.05.2023 um 16:00 Uhr, Gleisdorf, Forum-Kloster

Inhalt:

Pippi Langstrumpf wohnt mit ihrem Pferd Kleiner Onkel und dem kleinen Affen Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt und macht, was sie will. Sie ist superstark, herrlich unerzogen und lügt ganz wundervoll. „Das Musical enthält einige der populärsten und beliebtesten Szenen aus den Pippi Langstrumpf Geschichten. Episoden, die man auch aus den berühmten Filmen bestens kennt. Wir haben in unserer Inszenierung außerdem Szenen und Lieder hinzugefügt, die zwar in den Büchern vorkommen, im Original-Musical aber nicht enthalten sind. Weil sie viel Komödiantik und gute Musik enthalten“, so Regisseur Edmund Emge. Pippi triumphiert über Einbrecher, Lehrerinnen und Polizisten und ist für Tommy und Annika eine wunderbare Freundin. Pippis zahlreiche Abenteuer, egal ob sie sich gegen die Abschiebung in ein Waisenhaus zur Wehr setzt, die Polizei zur Verzweiflung treibt, die bürgerliche Dorfidylle auf den Kopf stellt, ihre Schätze vor gefährlichen Räubern schützt, in der Schule ein Chaos anrichtet oder gegen den stärksten Mann der Welt kämpft, garantieren Spannung - Pippi ist einfach jeder Situation gewachsen!

