Am Dirndlgwandsonntag sind Trachten in allen Formen gefragt

Am Dirndlgwandsonntag bietet sich eine Gelegenheit, die Tracht wieder einmal aus dem Kleiderschrank zu holen. In ganz Niederösterreich gibt es am Sonntag, 10. September, Feste und Veranstaltungen wie Frühschoppen, Gottesdienste, Wanderungen, Festumzüge oder Volkstanzvorführungen. Diese Feierlichtkeiten rund um die Tracht und das Dirndl werden in Niederösterreich bereits seit dem Jahr 2009 begangen.

Die Tracht darf alles

Die Volkskultur Niederösterreich lädt zum heurigen Dirndlgwandsonntag ein, seinen individuellen Stil in Form einer Tracht zu zeigen. Freche Accessoires sind ausdrücklich erwünscht: Ob edel und schick, bunt und extravagant oder ganz nach eigenem Geschmack kombiniert. Die Tracht sei nicht nur Ausdruck einer Region, heißt es in einer Aussendung der Volkskultur, sondern solle vor allem Persönlichkeit und Individualität zeigen. Es gehe um einen unverkrampften Umgang mit der Tracht.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat das Dirndl und die Tracht nicht nur am Dirndlgwandsonntag Tradition, laut ihr zählen sie „ganzjährig zu den schönsten und beliebtesten Kleidungstücken, die jeden Anlass bereichern“, so die Landeshauptfrau. „Wir laden alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und weit darüber hinaus ein, feiern Sie mit uns den Dirndlgwandsonntag,“ sagt Mikl-Leitner.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner trägt ihr Dirndl nicht nur am Dirndlgwandsonntag. Foto: NLK Filzwieser, NLK Filzwieser

Von Absdorf bis Wolfsbach, von Biberbach bis Ybbsitz finden Volkstanz- und Musikvorführungen, Frühschoppen, Gottesdienste, Festumzüge, Glockenweihen, Traktorauffahrten und Kabarettaufführung statt. Auf Radio Niederösterreich wird der Dirndlgwandsonntag live aus Waidhofen an der Thaya übertragen. Dort wird am kommenden Wochenende nicht nur der Dirndlgwandsonntag, sondern auch die Herbstauflage des Volksmusikfestival wieder aufhOHRchen gefeiert.

Das ganze Programm für Sonntag gibt es online. Mit dem #dirndlgwandsonntag kann man seine schönsten Dirndlschnappschüsse mit der Online-Community teilen.