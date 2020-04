Seriöser Journalismus ist die bessere Nachricht .

Die Medienmarken NÖN und ihre Schwesterzeitung im Burgenland die BVZ sind gerade in Krisenzeiten dazu verpflichtet, kompetent, objektiv und verlässlich zu berichten. Das wissen auch die Leserinnen und Leser in Niederösterreich und im Burgenland besonders zu schätzen, denn gerade jetzt in Krisenzeiten verdeutlicht sich die Nachfrage nach seriöserem Journalismus in den jüngsten März-Zahlen der ÖWA.