„Dass die schon mehr als 200 Jahre alt sind, sieht man ihnen nicht an!“ Sagt Klaus Nedelko. Und hütet die, die noch ganz jung aussehen, wie einen Schatz. Die Könige und die Hirten, die Engel und die Schafe, die Bäume und die Gaben, die Heilige Familie und das Jesuskind.

„Die sind zum Spielen gemacht!“ Klaus Nedelko, Kustos des Krippenspielmuseums im Schloss Traismauer, über seine Puppen

77 Figuren sind es, über die der Kustos von Niederösterreichs einzigem Krippenspielmuseum wacht. Mehr als die Hälfte davon, genau: 34 stammen aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. „Die sind wirklich vermutlich um 1810 fabriziert worden“, erzählt Nedelko, mit Gesichtern aus Pappmaché, aus Wachs und aus Talk, mit Kleidern aus Stoffresten, aber auch mit Figuren und Gegenständen aus Holzspänen, aus Flachs und aus Rosshaar.

Aus Holz und aus 1930: Drei der 43 „neuen“ Figuren mit einem der drei Könige, … | Stadtgemeinde Traismauer

Gemacht wurden sie von einem Traismaurer Handschuhmacher, Ferdinand Scheibl. Der kam aus einfachen Verhältnissen. Und hat, vermuten Heimatforscher, „aus Geldnot“ Figuren, Text und Bühnen erfunden, um damit ein Krippenspiel zu spielen. „Das war“, erklärt Klaus Nedelko, „eine Privatinitiative, einfache Bürger und abseits der Kirche.“ Die hätten einen Krippenspielverein gegründet. Und die wären mit einem „Spielkasten“ („der ist jetzt bei uns im ersten Stock“) von Gasthaus zu Gasthaus gezogen und hätten gespielt.

Gespielt wird in Traismauer noch immer. Jedes Jahr, an einem Sonntag im Advent (heuer war das der 9. Dezember), im Festsaal des Schlosses und mit tatkräftiger Unterstützung des hiesigen Männer-Gesangsvereines. An den anderen Sonntagen im Advent, aber auch unter der Woche (2018 noch am 19., 21. und 23. Dezember ) sind 23 neue und 19 alte Figuren ausgestellt, in „drei Puppenkästen“ und im ersten Stock des Traismaurer Schlosses.

... der Gottesmutter Maria und ... | Stadtgemeinde Traismauer

Die neuen Figuren hat man 1930 geschnitzt, aus Holz, die alten hat man erst vor einigen Jahren wieder restauriert. Und Text und Lieder zum Spiel mit seinen neun Szenen hat ein Volksliedforscher erstmals 1920 aufgezeichnet, NÖs Volkskultur 2010 neu aufgelegt.

Und nach dem Spiel und nach dem Heiligen Abend? Werden sie „staub- und lichtgeschützt“ aufbewahrt, die Traismaurer Krippenspielfiguren, im archäologisch-historischen Depot der Stadt Traismauer. Was ihren Reiz ausmacht? Dass sie „ein Relikt aus einer vergangenen, ärmlichen, aber sehr kreativen Bürgergemeinschaft“ seien, meint Klaus Nedelko.

… dem Nachtwächter aus dem sogenannten Traismaurer „Kripperl“. | Stadtgemeinde Traismauer

Und kümmert sich wieder um sein „Kripperl“. Und seine Lieblingsfigur? Der Rauchfangkehrer …