„Wie Freiheitsentzug“ sei das. Sagt man in Baden. „Unvorhersehbar“ sei das. Sagt man in Pürbach. Und: „Eine schwere Belastung“ und „die schlimmste Theatersperre seit 1944“ sei das. Sagt man in Mödling.

Denn: Niederösterreichs Theaterhäuser haben zu. Seit Mitte März. Und noch bis Ende Juni. Mindestens. Und auch wenn einige schon ihre Herbst- und Winterprogramme präsentiert, die anderen schon geplant haben: Sicher ist auch im September (noch) nichts.

„Die Kranken brauchen Intensivbetten. Die Gesunden brauchen Theater!“ Bruno Max, Intendant im Stadttheater Mödling

Eines dagegen ist sicher: Das Theater ist kreativ. War es schon immer. Auch ohne Haus, auch ohne Premiere, auch ohne (Live-) Publikum. Dafür: digital. Also: im Netz statt auf der Bühne.

Dort schreibt etwa Niederösterreichs Landestheater am St. Pöltner Rathausplatz schon seit mittlerweile sieben Wochen Tagebuch (und liest darin Sophie Scholl, singt ein Ständchen für Figaros Susanna oder, ganz aktuell, zerteilt ein Hühnchen mit Shakespeares Claudius). Stellt Garderoben-Fotos aus. Bastelt Bühnen-Kulissen. Und streamt ganze Vorstellungen, wie Elfriede Jelineks sogar von der New York Times hochgelobtes „Am Königsweg“ (am 8. und 10. Mai) oder William Shakespeares grandiosen „Hamlet“ (am 21. und 23. Mai).

Badens Stadttheater schreibt zwar kein Tagebuch, ist aber zu Hause, also: „@home“. Vom Direktor bis zum Musicalstar, von der Regisseurin bis zur Portierin, von der Maskenbildnerin bis zu Siams „König“. Die knüpfen Perücken und basteln Hasen, singen am Sofa und spielen Guckkasten-Theater oder geben Ratschläge, wie die der Anna aus „Der König und Ich“.

In Mödlings Stadttheater spielt man zurzeit nicht digital, sondern arbeitet analog. Für August, wo man „mit größter Wahrscheinlichkeit“ im Bunker Premiere feiern will. Und „auf jeden Fall“ für den Herbst, wo man „ nicht nur die meisten jetzt ausgefallenen Stücke nachholen“ will – darunter auch „zwei fertig geprobte“ Produktionen, die noch vor dem Sommer auf die Bühne gekommen wären –, sondern auch neue Highlights bringen will.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach wollte man erst vergangenen Freitag Saisoneröffnung feiern, und zwar mit Stefan Vögels „Die Niere“. Die muss noch auf einen neuen Termin warten. Statt dessen hat Moritz Hierländer eine der erfolgreichsten Produktionen der letzten Saison aufs Online-Programm bis Ende Mai gesetzt: „Die Weinprobe“ mit Melanie Herbe, Alexander Jagsch und Gerald Votava.

