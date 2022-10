Stadtkapelle glänzte bei Herbstkonzert

Werbung

Dieses Jahr beglückten beim Herbstkonzert in Tulln gleich zwei Kapellen das Publikum. Neben der Stadtkapelle Tulln gab es auch Besuch von einem Orchester aus Frankreich. Das „Ensemble musical de La Croix-Valmer“, setzte vermehrt auf Lieder mit Gesang und spielte bekannte Stücke, wie „Merci chérie“ von Udo Jürgens, der mit diesem Lied den Song Contest gewonnen hat.

Auch die Stadtkapelle konnte mit Stücken, wie dem „Weintrinkermarsch“ und „An American in Paris“ glänzen. Alles in allem war es ein sehr gelungener Abend für Musikliebhaber. Der Saal des Atriums war voll besetzt und das Publikum begeistert. So klatschten die Zuhörer bei einigen Stücken euphorisch mit.