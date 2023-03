Viel Applaus für Bläser-Quintett

Werbung

Sechs junge musikalische Talente hatten im Rahmen der Konzertreihe „musik:erleben acht | konzerte | in | tulln“ einen viel umjubelten Auftritt im übervollen Atrium. Die Tullner Kerstin Steinbauer (Oboe) und Daniel Hirsch (Horn) – beide Absolventen der Musikhauptschule und der Musikschule Tulln – sowie Emil Stepanek (Klarinette), Matthias Hofmann (Fagott) und Avigea Delivicheva (Flöte), gestalteten einen Kammermusikabend, bei dem sie von Naotaka Sato am Klavier begleitet wurden.

Mit Werken von Jacques Ibert, György Ligeti, George Gershwin, Alexander von Zemlinsky und Francis Poulenc präsentierten sie Bekanntes und Überraschendes. Die Ensemblemitglieder führten durch das Programm und verrieten dabei einige interessante Details.

2022 erhielt dieses Bläser-Quintett sowohl beim Landeswettbewerb prima la musica in Wien als auch beim Bundeswettbewerb in Vorarlberg den ersten Preis.

Geschäftsführer der Musikfabrik NÖ, Gottfried Zawichowski, zeigte sich von dem Konzert sehr beeindruckt und meinte: „Es ist uns im Rahmen unserer Konzertserie ein Anliegen, jungen Talenten eine Chance zu geben – besonders, wenn sie aus Tullner Bildungseinrichtungen hervorgegangen sind. Daher hat das ‚Podium junger Künstler‘ einen fixen Platz in unserem Programm.“

Der nächste „musik erleben“-Termin am 16. März verspricht internationales Format: die Brüder Johannes und Eduard Kutrowatz an zwei Klavieren. Restkarten sind an der Abendkassa erhältlich.