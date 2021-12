Stadt, Land, Mordermittlung

Humorvoll wird‘s und ganz schön düster, wenn Marion Reiter (Regina Fritsch) vom Morddezernat St. Pölten und die junge Polizistin Ulli Herzog (Julia Franz Richter) die Ermittlungen nach Leichenfunden im Waldviertel aufnehmen. Das Duo spielt zum ersten Mal in diesem Format. Gedreht wurde in Krumau, Gars am Kamp und Wien.

In diesem zweiten Niederösterreich-Landkrimi geht es um eine dunkle Familiengeschichte, die die Gegenwart heimsucht und dörfliche Strukturen überschwemmt. In weiteren Rollen Manuel Rubey als Gemeindearzt, Oliver Rosskopf und Laurence Ruppl. Dem Landkrimi „Vier“ (am 18. Jänner 2022 um 20.15 Uhr auf ORF 1 zu sehen) gehen noch drei Fernsehfilme voraus.

Die erste Stadtkomödie „Man kann nicht alles haben“ spielt in Graz und ist am 8. Dezember zu sehen. Es spielen Aglaia Szyszkowitz, Fritz Karl, Marie-Luise Stockinger und Aaron Friesz.

Ihr folgt die Innsbrucker Stadtkomödie „Die Lederhosenaffäre“ am 15. Dezember mit Erwin Steinhauer, Jasmin Mairhofer, Stefan Pohl und Josephine Bloéb. Und Manuel Rubey und Stefanie Reinsperger folgen am 21. Dezember den Spuren des Salzburger „Flammenmädchens“.