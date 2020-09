„Der ORF hat mich angesprochen, weil ich in der Natur male und Holzkunst mit Naturholz mache“, erzählt Chefpatissier und Künstler Walter Kaindl, wie es zu seiner Mitwirkung in der TV-Sendung „Zurück zur Natur“ (27. September, 17.35 Uhr, ORF 2) kam.

Kaindl lebt in Gneixendorf, betrieb einst eine Konditorei und eine Pizzeria in Stein und unterrichtete bis zur Pension viele Jahre als Berufsschullehrer. Der ORF hat ihn im Sommer einen Tag lang begleitet: „Ich wurde gefilmt, wie ich mit dem Motorrad nach Dürnstein fahre, auf der Terrasse von Schloss Dürnstein einen Topfen-Marillen-Strudel und eine Praline mache, und auch bei einer Bootsfahrt über die Donau hat mich eine Drohne begleitet.“ Am Südufer malte Kaindl anschließend ein Dürnstein-Bild ganz in Blau und – als „malender Konditormeister“ – in Spachteltechnik.

Weitere bekannte Gesichter, die in der „Zurück zur Natur“-Sendung zu sehen sein werden: die Biowinzer Maria und Andreas Harm aus Krustetten, Natur-Kosmetikerin Gabriele Schenk-Weidinger und Holzbildhauer Markus Dunst aus Krems.