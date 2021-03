Vor wenigen Tagen ging die dritte Staffel der deutschen TV-Serie „Charité“ zu Ende. Diesmal stand das Jahr 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer in der Serie rund um eines der berühmtesten Krankenhäuser der Welt im Mittelpunkt. Und Otto Prokop, einer der weltweiten Pioniere der Gerichtsmedizin, den Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair spielte.

Gunnar Prokop über seinen Bruder Otto: „Er war der Gescheiteste.“ Marschik, Marschik

Was heute viele nicht mehr wissen: Otto Prokop war St. Pöltner – und der Bruder von Sportmediziner Ludwig Prokop, dem St. Pöltner Zahnarzt Heinz Prokop sowie der Sport-Legende Gunnar Prokop.

„Mir hat die Serie wunderbar gefallen. Ich habe dann sogar mit Philipp Hochmair telefoniert. Falls es die Umstände zulassen, werde ich ihn Ende März in Wien treffen. Da werde ich ihm dann einiges über Otto erzählen“, freut sich Gunnar Prokop, der 19 Jahre jünger ist als sein 2009 verstorbener Bruder. Otto war in der Arzt-Familie „sicher mit Abstand der Gescheiteteste“, meint Gunnar: „Ich war als einziger, der kein Arzt war, eher das schwarze Schaf.“

Obwohl Gunnar und Otto Jahrzehnte lang in unterschiedlichen Welten lebten – Otto in der DDR, Gunnar in Österreich –, verband sie stets ein enges Verhältnis. Und jedes Jahr das gemeinsame Weihnachtsfest der Familie: „Zu Weihnachten mussten alle immer in St. Pölten aufsalutieren, egal wer grad wo lebte oder arbeitete. Da führte mein Vater ein strenges Regime.“ Ottos Frau und seine beiden Kinder waren allerdings nicht dabei – sie durften aus der DDR nicht ausreisen. Gelernt hat Gunnar von seinem Bruder und dessen medizinischen Expertisen viel. Er hatte durch ihn beispielsweise Zugang zu Trainingslehre-Literatur aus der DDR: „Davon habe ich als Trainer schon enorm profitiert.“

Philipp Hochmair war 2019 Österreichs beliebtester Schauspieler: Jetzt spielte er Otto Prokop. APA/H. Punz, APA/H. Punz

Von Otto Prokops Wirken hat viel auch heute noch Bedeutung für Gerichtsmediziner und Pathologen aus aller Welt. Insgesamt umfasst das wissenschaftliche Lebenswerk von Otto Prokop mehr als 600 Arbeiten. Vor allem in den Gebieten der forensischen Serologie, Genetik und Spurenkunde setzte Prokop neue Standards, die immer noch Gültigkeit haben. Unter anderem kann dank seiner Erkenntnisse der Zeitpunkt des Todes medizinisch genau bestimmt und bei Schädel-Traumata eindeutig nachgewiesen werden, ob sie durch Gewalteinwirkung entstanden sind oder beispielsweise einen Sturz.