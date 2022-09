Ukrainische Autoren Szenische Lesung im Landestheater NÖ: „Wir wollen nur Frieden“

„I Want to go home“: Das Landestheater-Ensemble liest ab 30. September Texte ukrainischer Autorinnen und Autoren zum Krieg in ihrem Heimatland.