Zum "Götterklang" mit Wagner bis Tschaikowsky hätten sich heute, Freitag, drei Weltstars an der Tullner Donaulände treffen sollen: Heldentenor Andreas Schager, Stargeigerin Lidia Baich und Bayreuth-Bass Günther Groissböck. Letzterer hat nun krankheitshalber quasi in letzter Sekunde abgesagt. Statt des gebürtigen Waidhofners singt jetzt ein gebürtiger Stockerauer: nämlich Bariton Thomas Weinhappel.

Der ehemalige Altsolist der Sängerknaben hat schon den "Fliegenden Holländer" und den Telramund in "Lohengrin" gesungen, im Wiener Musikverein, im Moskauer Kreml und in der amerikanischen Disney Hall konzertiert, war 2018 der mehrfach ausgezeichnete "Hamlet" im tschechischen Pilsen und 2020 Mozarts "Don Giovanni" in Paris. Und kann, so Oscar-Regisseur Michael Haneke über den gerade 41 Gewordenen, "aus Rollen Menschen machen".

Absagen musste für den "Götterklang" kurzfristig auch Dirigent Tobias Wögerer, stattdessen wird Michael Güttler das "Nibelungenorchester" dirigieren.

www.goetterklangtrifftdonaugold.at