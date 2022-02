Wenn die Badner Jugend nachdenkt

Die Semesterferien sind für die BeyondBühne keine Zeit für eine Pause und so war man wieder einmal mehr als tätig. In der vergangenen Woche holte die Jugendbühne wieder frische internationale Luft nach Baden zum „Ferienspiel“ der besonderen Art: Ins Leben gerufen wurde das Erasmus-Projekt „PET-Performing Environmental Trash“.

Dazu waren viele Gäste aus Europa eingeladen, wie die Jugendtheater-Gruppe „Calypso“ aus Italien mit Theaterspielern und Fridays-for-future-Mitgliedern oder das „On&Off Teatro“ aus Spanien. Wissenschaftlicher Input kam von Johannes Tintner-Olifiers, der einen Vortrag mit dem Titel „Scientist for Future“ hielt.

In mehreren Theater-Workshops wurde über die Woche hinweg in der Pädagogischen Hochschule das Thema Plastik und Nachhaltigkeit behandelt, ein Grundthema der Bühne, die sich als aktiven Teil eines zivilpolitischen Dialogs und Diskurses versteht und in diese Richtung immer wieder Statements und Optionen der Meinungsbildung entwickelt und kundtut.

Vergangenen Samstag gab es dann im kleinen Rahmen eine Aufführung in der Pädagogischen Hochschule, wo die kreativen Ergebnisse der künstlerischen Zusammenkunft gezeigt wurden. „Das Ziel des EU-Projekts war es, das Bewusstsein für die Plastikverschmutzung unseres Planeten zu schärfen“, erklärt Fabienne Mühlbacher, Geschäftsführerin der BeyondBühne.

„Wir haben uns dabei den Themen wie Recyclingprogramme, der Wert von verschiedensten Gegenständen und generell die Reduzierung von Plastikmüll angenommen“, erklärt sie weiter und „von den jungen Teilnehmenden wurden lösungsorientierte Denkweisen bearbeitet.“ Und was wurde gezeigt? Es gab zwei Teile, wo im ersten Teil das Publikum angehalten war, an einem Happy End der aufgeführten 2-Minuten-Szene mitzuarbeiten, im zweiten Teil gab es dann eine Tanz- und Singperformance mit Plastikteilen.

Und so verging eine fruchtbare energiereiche Ferienwoche, wo man sich viele Gedanken über die nahe und ferne Zukunft machte ...

www.beyondbuehne.at