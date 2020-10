Bis Ende 2023 sollen die mehr als 30 Betriebe der NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) die Nachhaltigkeitsstandards des Österreichischen Umweltzeichens erfüllen und so zum "Vorbild für andere Kulturbetreiber inner- und außerhalb Niederösterreichs" werden.

Die Initiative soll die Nachhaltigkeit bei Kunst- und Kulturveranstaltungen "spürbar und fühlbar" machen, auch die Betriebsführung müsse nachhaltig erfolgen, hieß es in einer Aussendung. Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, kündigte ein Angebot von "Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen im Bereich Nachhaltigkeit" an.

Die Kultur werde als zentraler und nicht verzichtbarer Partner gesehen, betonte NÖKU-Berater Georg Tappeiner. So könnten "100 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart" werden, wenn "nur zehn Prozent" der jährlich "150.000 Besucher" in Grafenegg mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, berichtete er. Auch die Umstellung von Einweg- auf Mehrweggeschirr bei Festivals würde eine Abfallreduktion von "60 bis 90 Prozent" bewirken, so Tappeiner.

Auch die Filmbranche setze mit dem "Greenfilming" bereits Akzente, erklärte Schauspielerin Ursula Strauss. So werde beispielsweise weniger Müll produziert und die öffentliche Anreise zu Drehorten vermehrt in Anspruch genommen.