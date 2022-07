Julia Ruf als Seelsorgerin auf Musikfestivals im Einsatz

Werbung

Die Mutter von zwei kleinen Kindern war heuer schon am Nova-Rock-Festival als Seelsorgerin unterwegs. Diesen Sommer steht für sie noch das Frequency-Festival auf dem Plan.

Was sie am Nova Rock gemacht hat? „Ich habe zugehört. Darum geht’s bei der Festival-Seelsorge: Wir sind nicht dort, um zu missionieren, sondern um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zuzuhören. So sagen wir ihnen das auch, wenn sie zu unserem Stand kommen und fragen, was wir hier tun: Zuhören.“

Die meisten Leute hätten am Beginn des Gesprächs gemeint, es gehe ihnen gut, sagt Ruf. „Aber nach zwei, drei Minuten geben sie zu, dass es ihnen eigentlich gar nicht so gut geht. Viele belastet der Job, auch die Pandemie ist ein Thema. Sie meinen, sie können das Festival gar nicht richtig genießen, weil sie nicht wissen, wann es wieder schwierig werden wird. Viele haben niemanden, mit dem sie reden können. Sie fühlen sich unverstanden von ihrem Partner, wollen nicht sudern. Und professionelle Hilfe suchen sie sich auch nicht, das ist zu schambesetzt.“

„Leute sind verwundert, dass wir da sind“

Vorbehalte, weil sie von der katholischen Kirche ist, hat Ruf keine registriert. „Ich habe sehr viele Gespräche geführt, aber keinen einzigen negativen Kommentar über die Kirche gehört. Die Leute sind eher verwundert, dass wir da sind. Was sie am meisten wundert, ist, dass wir kein Geld dafür bekommen, dass wir das tun, weil wir für andere da sein wollen. Irgendwann haben alle gefragt, warum ich bei der Kirche bin. Meine Antwort: Weil ich an Gott glaube und glaube, dass er uns alle liebt.“

Zur Festival-Seelsorge ist Ruf über das Internet gekommen. „Irgendwann habe ich mich durchs Internet geklickt und bin auf die Festival-Seelsorge gestoßen. Als tätowierte und etwas unkonventionelle Theologin hab’ ich mir gedacht: Genau das ist es, das passt!“

Julia Rufs Lebensmotto: Nichts ist unmöglich.