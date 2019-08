Rund 270 denkmalgeschützte Objekte öffnen bei freiem Eintritt ihre Tore und ermöglichen bei speziellen Programmpunkten und Führungen einen besonderen Blick auf das kulturelle Erbe Österreichs.

Burgen, Schlösser, archäologische Grabungen, historische Siedlungen, berühmte Bürgerhäuser und technische Denkmale – öffnen bei freiem Eintritt ihre Tore und ermöglichen einen besonderen Blick auf das kulturelle Erbe Österreichs. 2019 lädt am Tag des Denkmals erstmals der Präsident des BDA, Christoph Bazil, zum „Open House“ in seine Arbeitsräume. Besucher erhalten so die Gelegenheit, den Präsidenten kennen zu lernen und können Interessantes über das BDA und seine Aufgaben aus erster Hand erfahren.

Auf den Spuren von Maximilian, Richard Löwenherz und Ludwig Wittgenstein

Besondere Gedenktage gaben Anlass für das diesjährige Motto „Kaiser, Könige und Philosophen“ des Tages des Denkmals. So jährt sich der Todestag von Kaiser Maximilian I. heuer zum 500. Mal. Der Habsburger mit dem Beinamen „der letzte Ritter“ legte mit seiner sprichwörtlich gewordenen Heiratspolitik den Grundstein für den Aufstieg des Kaiserreiches zur Weltmacht. Zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen widmen sich dem Leben und Wirken von Maximilian und anderen großen Kaisern.

Auch das Leben des englischen Königs Richard Löwenherz ist eng mit der österreichischen Geschichte verbunden. Im Jahr 1192 in Wien-Erdberg gefangen genommen, wurde Löwenherz zunächst in Dürnstein festgehalten. Mit seinem Lösegeld wurde auch Wiener Neustadt – die spätere Geburtsstadt Kaiser Maximilians – erbaut. Sein Todestag jährt sich heuer zum 820. Mal.

Weiters wird heuer des 130. Geburtstages von Ludwig Wittgenstein gedacht, einem der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ihm und der Philosophie widmet daher der Tag des Denkmals 2019 einen eigenen Themenschwerpunkt.

100 Jahre Frauenwahlrecht besonderer Schwerpunkt

Das Jahr 1919 ist von großer historischer Bedeutung für die Geschichte Österreichs: Vor genau 100 Jahren durften Frauen erstmals wählen und auch selbst gewählt werden. Diesem Jubiläum ist am Tag des Denkmals ein besonderer Schwerpunkt gewidmet.

Im Rahmen von Sonderausstellungen und Führungen erfahren Besucher am Tag des Denkmals mehr über die historische Entwicklung des Frauenwahlrechts und die Pionierinnen im Kampf um Frauenrechte.

In den historischen Amtsräumen

Die BDA-Zentrale in der Wiener Hofburg bietet Sonderführungen und präsentiert ihre Abteilungen für Wien, für Konservierung und Restaurierung, für Archäologie, für Architektur und Bautechnik sowie für Bewegliche Denkmale – Internationaler Kulturgütertransfer sowie die Fotoausstellung „Landschaft und Garten“ mit Aufnahmen von Josef Whla aus dem Jahr 1899 und aktuellen Aufnahmen der Amtsfotografin Irene Dworak.

Besondere BDA-Highlights sind der nur am Tag des Denkmals zugängliche Ahnensaal in der Hofburg, der ein Porträt Kaiser Maximilian I. als „letzten Ritter“ zeigt, und das ebenfalls exklusiv zugängliche Sterbezimmer des Biedermeier-Kaisers Franz II./I.

In Niederösterreich können Besucher in der Kartause Mauerbach historische Handwerkstechniken wie Kalkbrennen, Ziegelschlagen, Pigmentherstellen, Schmieden selbst ausprobieren. Zudem vermittelt die Sonderschau „Parkett“ alles Wissenswerte zu historischen Holzböden.

Das detaillierte Programm ist unter tagdesdenkmals.at abrufbar.

Jährlich am letzten Sonntag im September

Der Tag des Denkmals findet jedes Jahr am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt. Er wird seit 1998 vom Bundesdenkmalamt (BDA) organisiert und ist Österreichs Beitrag zu den European Heritage Days. Zu seinen Zielen zählt, der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung unseres kulturellen Erbes zu vermitteln, dieses erlebbar zu machen und Interesse für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege zu wecken.