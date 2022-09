Kunstprojekt in Waidhofen/Ybbs: Reise von den Schatten ins Licht

Werbung

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Georgien und der Republik Österreich, unter dem Ehrenschutz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Werner Krammer, feiert am 24. September das multimediale Kunstprojekt „Children oft the Sun“ der Künstlerin Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis im Plenkersaal Premiere.

Die Zuschauer erwartet eine abwechslungsreiche Reise mit musikalischen und visuellen Höhepunkten. Die Lehrer der Musikschule interpretieren Eigenkompositionen von Filia Solis, welche durch Visualisierungen von Uli Kühn, eine Tanzperformance von Maria Blahous und Videos von Tata Asatiani-Aigner, Thomas Eichleter und Alexander Christian Aigner untermalt werden. Unter dem Motto „Von der Dunkelheit ins Licht“ drückt dieses Projekt die Reise von der Angst zum Mut, von der Traurigkeit zur Freude und vom Hass zur Liebe zu sich selbst und zueinander aus. Veranstalter ist die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal.

„Das Projekt „Children of the Sun“ ist für alle, die trotz aller Hindernisse und Herausforderungen auf dem eigenen Lebensweg die Hoffnung nicht verlieren und vorwärts gehen, da es schließlich in unseren Händen liegt, zwischen Licht und Schatten zu wählen, unsere Ziele zu erreichen und unsere Träume in Erfüllung zu bringen,“ sagt die Projektleiterin.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Tickets sind auf oeticket.com erhältlich. Altersempfehlung: ab 8 Jahren.