Verbindende Kunst in Waidhofen/Ybbs

Am Samstag, 5. März, findet ab 19.30 Uhr im Plenkersaal die Uraufführung des Kunstprojekts „Children of the Sun“ von Tata Asatiani-Aigner (alias Filia Solis) statt. Die georgische Künstlerin präsentiert dabei ihren kreativen Output in Form einer multimedialen Bühnendarbietung. Das gesamte Projekt steht nicht nur im Zeichen der Kunst, sondern auch für das 30-jährige Jubiläum der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Georgien und der Republik Österreich. Die Veranstaltung findet mit der Unterstützung der georgischen Botschaft Wiens und unter dem Ehrenschutz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Werner Krammer statt.

Ein abwechslungsreicher Abend mit musikalischen und visuellen Höhepunkten erwartet die Zuschauer. Die Lehrkräfte der Musik- und Kunstschule Waidhofen interpretieren die Eigenkompositionen von Filia Solis, welche durch analoge Visualisierungen von Uli Kühn, Professor an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, durch eine effektvolle Tanzperformance von Maria Blahous und schließlich durch Videos von Tata Asatiani-Aigner, Thomas Eichleter alias E.T. und Alexander Christian Aigner alias AL untermalt werden. Tickets für die Veranstaltung unter: www.oeticket.com