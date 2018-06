Die Künstlerin und Hochschullehrerin Elisabeth von Samsonow liest am Samstag, den 16. Juni, um 17-19 Uhr aus Kunstmagazinen in einem ehemaligen Presshaus in der Kellergasse von Untermarkersdorf vor. Das Haus wurde aufwendig saniert und dient nun unter Anderem als Kunst-Bibliothek und Lesungs-Ort.

Untermarkersdorf 90 in 20161 Hadres, Eintritt frei



Kontakt: Galerie Krinzinger 015133006

krinzingerlesehaus@galerie-krinzinger.at