Der Tod ist ein Meister aus Deutschland steht für einen wiederkehrenden Vers in dem Gedicht "Todesfuge" von Paul Celan; wo der Dichter Anklage erhebt gegen die barbarische Verfolgung und grausame Tötung von Millionen von jüdischen MitbürgerInnen unter dem Nationalsozialismus...



Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends

wir trinken und trinken

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng



Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts

wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland

wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete

er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft

er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus

Deutschland

dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith

Auszug aus Paul Celans Gedicht Todesfuge



Das Lesefestival 2018/2019 - Motto: "Let us build bridges, not walls" mit Sir Kristian Goldmund Aumann wird mit einer Gedenkveranstaltung, unter dem Titel: Wider das Vergessen 1938-2018 - 80 Jahre Novemberpogrome, Reichskristallnacht, in "Stille" und "Eingedenken" jener jüdischen MitbürgerInnen eröffnen, deren verheerendes SCHICKSAL, in dieser menschenverachtenden NACHT und dem darauffolgenden TAG besiegelt wurde.



Mit Zitaten von Überlebenden

Mit Gedichten von Primo Levi, Paul Celan, Dan Pagis, Marin Niemöller, Erich Fried, Charles Reznikoff, Heinz Hof, Sir Kristian Goldmund Aumann uvm.

Musik by Itzhak Perlman



