Die einen gehen mit Hang und Gitarre auf Landpartie. Die nächsten bringen Maultrommel, Schalmei und Sackpfeifen ins Weingut mit. Die dritten gehen mit Geige, Stimme und Harmonika spazieren. Die vierten kommen mit Gitarre und Cello in den Weinkeller, die fünften mit Brot und Sternen, nein: Trompete, Drehorgel und Percussion ins Stift. Der sechste verkostet Kabarett (und Wein) „ab Hof“. Die siebente singt Catharina Valente in der Sandgrube. Der achte liest „Polt“ (natürlich) in der Kellerstraße. Und alle anderen? Die kommen zum Kosten und Jausnen. Zum Jammen und Slammen. Und: zur Kultur und zum Winzer.

Dort, bei Niederösterreichs Winzern, zieht nämlich diesen Donnerstag wieder die Kultur ein. Genauer: die Musik und die Literatur, die Kleinkunst und die Spontankunst, die Satire und die Nostalgie. „Kultur beim Winzer“ heißt das zugehörige Format, das heuer nach dem „Pandemie-Sommer“ 2020 schon zum zweien Mal die Weingüter und Winzerhöfe im ganzen Land bespielt. Und neben Führungen und Verkostungen, Wanderungen und Rätselrallyes vor allem eines auf der Speisekarte hat: hochkarätige Gäste.

Peter Rosmanith (Hang) und Klaus Trabitsch (Gitarre) zum Beispiel, die gleich zum Auftakt am 1. Juli in Göttlesbrunn auf Landpartie gehen. Oder das Ensemble Schikaneders Jugend, das nach Unterwölbling, die Wladigeroff Brothers, die nach Eibesbrunn, dieSTEinbach, die nach Spitz, Karl Ritter & Melissa Coleman, die nach Gobelsburg oder das Trio Brot und Sterne, das ins Stift Klosterburg kommt. Ebenfalls auf der Gästeliste: Thomas Maurer (in Loides-thal), Tini Kainrath (in Krems, in Rohrendorf und in Untermarkersdorf), Alfred Komarek (in Haugsdorf), Otto Lechner (unter anderem in Oberfucha), Florian Scheuba (in Jetzelsdorf), Cornelia Travnicek (in Königsbrunn), die Strottern & Wolfgang Kühn (Poysdorf), Gansch & Breinschmid (in Wösendorf) oder, zum Ausklang am 5. September, Rudi Roubinek (in Kirchberg am Wagram).

Initiiert wurde das „Pilotprojekt“ im vergangenen Jahr von der Niederösterreich-Werbung in Kooperation mit Niederösterreichs Kulturabteilung und der Wein Niederösterreich. Kuratiert hat auch seine Fortsetzung Martin Vogg. Denn, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Debüt 2020: „Die Veranstaltungsreihe im kleinen, aber sehr feinen Kreis unter freiem Himmel war sofort ein Erfolg. Gäste, Winzer und Kunstschaffende waren sich einig: So etwas ruft nach Wiederholung.“

Wiederholt wird 2021 auch der „Winzerslam“, ein Poetry Slam beim Winzer, moderiert von Mieze Medusa, Stefan Köhle und Jonas Scheiner, mit drei Vorrunden von Strass bis Petronell und einem Finale in Roseldorf. Zur Literatur gibt’s – wie auch zur Musik – die passende Begleitung durch den passenden Wein. Und, wie bei allen „Kultur beim Winzer“-Veranstaltungen, einen „gemütlichen Ausklang“ danach.

Alle Termine, Winzer und Gäste: www.niederösterreich.at/kultur-beim-winzer