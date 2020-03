Sie habe "auf Basis ihres Wissens und ihrer langjährigen Erfahrung in den letzten fünf Jahren hat sie wesentlich zur strategischen und operativen Entwicklung des mumok beigetragen". Lobt die Staatssekretärin. Und hat Cornelia Lamprechter gerade für die nächsten fünf Jahre wiederbestellt - als wirtschaftliche Geschäftsführerin für das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien.

Die gebürtige Lienzerin bleibt also - gemeinsam mit Generaldirektorin Karola Kraus, die ebenfalls für fünf Jahre wiederbestellt wurde - Chefin des MUMOK. Und war davor schon in einigen von Niederösterreichs wichtigsten Kulturhäusern Geschäftsführerin: zuletzt in der Kunstmeile Krems BetriebsgmbH, die die Kunsthalle, das Karikaturmuseum, das Forum Frohner und die Landesgalerie umfasst, außerdem in der Schallaburg, in der NÖ Museum BetriebsgmbH und im Archäologischen Park Carnuntum.