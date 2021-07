So heiß war’s noch nie. So weiblich auch nicht. Aber schließlich hat Österreichs Filmakademie auch eineinhalb Jahre gewartet, aufs Feiern. Und schließlich braucht Österreichs Filmakademie auch keine Quote, für die Weiblichkeit. Die ist schon längst da. Und die stand bei Österreichs Filmpreis vor und hinter dem Vorhang im Scheinwerferlicht.

Der, Österreichs Filmpreis 2021, fror heuer – pandemiebedingt – nicht im Jänner, sondern schwitzte erstmals im Juli. Und der war so bunt und so laut wie lange nicht. „Wir sind Kino“ hatte Österreichs Filmakademie schon auf die Einladung geschrieben. Und Aram und Arash T. Riahi, Regisseure, Brüder und für die Abendinszenierung im tropenheißen Wiener Globe verantwortlich, hatten „Wir sind Kino“ ganz oben auf ihre Diversitätsliste geschrieben. Auf der diesjährigen Preisträgerliste stand die ohnehin.

Wollner-Film erhielt die meisten Preise

16 Preise (plus einen zusätzlichen) für insgesamt sieben österreichische Filme wurden heuer vergeben. Vier (und damit die meisten) räumte Sandra Wollners Androiden-Dystopie, die auch in Niederösterreich gedreht und vom Land NÖ gefördert wurde, mit dem Titel „The trouble with being born“ ab, während der haushohe Favorit, Evi Romens Außenseiter-Drama „Hochwald“, der ebenfalls in NÖ gedreht wurde, nur mit drei Preisen (von neun Nominierungen) ausgezeichnet wurde und Arash T. Riahias Flüchtlingskinder-Geschichte „Ein bisschen bleiben wir noch“ nur mit einem (nominiert war sie für fünf).

Filmpreisträger Erwin Wagenhofer eSeL.at/Lorenz Seidler

Auch Wahl-Waldviertler Manuel Rubey (nominiert für die beste männliche Hauptrolle), Wiener Neustädterin Julia Franz Richter (nominiert für die beste weibliche Hauptrolle), Laxenburgerin Veronika Albert (nominiert für das beste Kostümbild) oder Oberretzbacherin Clara Luzia (nominiert für die beste Musik) gingen leer aus.

Dafür standen so viele Frauen wie noch nie auf der Preisträger-Bühne von Österreichs Filmpreis. Der beste Spielfilm („The trouble with being born“) wurde von einer Frau gedreht, der beste Dokumentarfilm („Die Dohnal“ von Sabine Derflinger) auch, die beste Regie ging an eine Frau, die beste Kamera, der beste Schnitt, das beste Kostümbild und die beste Maske ebenso.

Und noch ein paar Frauen standen – auch ohne Filmpreis – im Scheinwerferlicht der elften Filmpreisgala: Filmakademie-Präsidentin Ursula Strauss (die nur mit Stimme und Spot dabei war und forderte: „Freuen wir uns über das Jetzt!“), Filmakademie-Obfrau Mercedes Echerer (die schon vor Beginn der Gala, die erstmals vom ORF aufgezeichnet wurde, begrüßte), Neo-Filmakademie-Geschäftsführerin Katharina Albrecht-Stadler (die sich „so unendlich“ freute) oder Ex-Geschäftsführerin Marlene Ropac (die auch in Zukunft „gerne zur Gala und zu Filmpremieren“ kommen will). Klatschten Beifall: Filmpreisträgerin Inge Maux und Filmpreisträger Karl Fischer.

Einer dagegen, der „Mut machen“ will, klatschte vor allem seinem Publikum Beifall: Filmemacher Erwin Wagenhofer . Der gebürtige Amstettner war mit seiner Suche nach einem guten Leben namens „But beautiful“ zwar in keiner der 16 Filmpreiskategorien nominiert. Und ging doch mit einem Filmpreis nach Hause: und zwar dem für den „publikumsstärksten Film des Jahres“.