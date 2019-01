Gefeiert wurde in Wien. Dort, im Wiener Rathaus, hat Österreichs Filmakademie ihre jüngste, mittlerweile neunte, Filmpreis-Gala ausgerichtet. Und in der waren nicht nur so viele Niederösterreicher wie noch nie nominiert (nämlich mit den in NÖ gedrehten Filmen elf). In der standen auch so viele Niederösterreicher wie noch nie vor dem Vorhang.

In sechs (von insgesamt 16) Kategorien gingen die Österreichischen Filmpreise 2019 nach NÖ – nach Waidhofen an der Thaya und an der Ybbs, nach Spitz, nach Artstetten, nach St. Pölten und in die Hinterbrühl. Und an Bernhard Fleischmann (für die beste Musik), an Klemens Hufnagl (für die beste Kamera), an Inge Maux (für die beste weibliche Nebenrolle), an Ingrid Burkhard (für die beste weibliche Hauptrolle) und an Anton Noori (für die beste männliche Nebenrolle).

Zum besten Spielfilm wurde Christian Froschs Nazi-Gerichts-Drama „Murer – Anatomie eines Prozesses“ gekürt, das der gebürtige Waidhofner mit dem Ybbser Karl Fischer in der Hauptrolle auch in Niederösterreich gedreht hatte.