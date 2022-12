Jubiläumsband für Museum Niederösterreich

Werbung

20 mal fünf gleich 100: Zwei Jahrzehnte Museum NÖ am Standort im Kulturbezirk St. Pölten, fünf Jahre Haus der Geschichte und 100 Jahre NÖ – genug Jubiläen also, für die Veröffentlichung des neuen Jubiläumsbandes des Museums NÖ. Nach der letzten Publikation vor zehn Jahren zu „100 Jahre Landesmuseum NÖ“ wurde nun ein neuer, 592 Seiten starker Band herausgegeben.

In drei eigenständigen Büchern werden Ausstellungen, Veranstaltungen, Persönlichkeiten und viele weitere Themen zusammengefasst und vorgestellt: Ein Teil widmet sich dem „Haus der Geschichte“, einer dem „Haus für Natur“ und einer dem Museum NÖ ganz allgemein.

Kultur im Herzen der Landesverwaltung

„Es ist nicht selbstverständlich, dass seit mittlerweile 20 Jahren im Herzen der Landesverwaltung auch der Kultur ein so großer Platz eingeräumt wird“, betonte Florian Krumböck, Bundesrat in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, bei der Präsentation des Jubiläumsbandes am 15. Dezember. Auch Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter „Haus der Geschichte“, betonte: „Es ist ein Vergnügen durch die Bände zu blättern, die Bücher leben sehr stark davon, dass wir unsere Ausstellungen immer gut fotographisch festgehalten haben.“ Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter „Haus für Natur“, fasste das besondere Jubiläum kurz zusammen: „Wir wollen begeistern und neue Sichtweisen ermöglichen – und das gelingt seit 20 Jahren sehr gut.“

Das Jubiläumswerk ist im Museumsshop des Museums NÖ erhältlich.

https://www.museumnoe.at/