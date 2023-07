Hommage an Queer-Community von Damir Ocko in Dominikanerkirche Krems

„Die Kunsthalle Krems spricht mit ihrem Programm gesellschaftsrelevante Themen an. Die Ausstellung sensibilisiert für Lebensrealitäten abseits der Heteronormativität und leistet einen Beitrag zur Akzeptanz einer bunten, vielfältigen Gesellschaft“, betonte Kurator Andreas Hoffer. Ocko selbst erklärte bei der Presseführung am Freitag, er habe keine schwerwiegenden Botschaften, es gehe um die Freude am Feiern und um pure Lebenslust.

Im Mittelpunkt der Schau steht der nach der Pandemie entstandene Film „The Dawn Chorus“, der ein traumartiges Zusammenkommen der queeren Community zeigt, ausgehend von morgendlichem Vogelgesang bis zu einer körperbetonten Selbstdarstellung der tanzenden und feiernden Gemeinschaft. Das Motiv des Vogels zieht sich als Metapher durch die ganze Ausstellung. In Anlehnung an Aristophanes ist die im Ausstellungstitel erwähnte Vogelmilch ein Sinnbild für etwas Wundervolles, das es in der Realität nicht gibt, wohl aber in der Vorstellung.

Während der Film in einem blauen Cube zu sehen ist, steht im Chor der Dominkanerkirche eine Art Pavillon mit zahllosen Cocktailgläsern mit Resten von queeren Festen. Im gesamten Raum verteilt sind leere Alkoholflaschen mit teils homophoben Aufschriften. Den Abschluss bildet der sprechende Animatronikpapagei Rudy mit pailettengeschmücktem Federkleid, der skurrile, sinnlose Sätze ebenso wie Aufgeschnapptes und Beschimpfungen repetiert.

Die Ausstellung lebt natürlich auch von der durchaus reizvollen Spannung zwischen der eindrucksvollen gotischen Architektur des Kirchengebäudes und den doch weltlichen Inhalten der Schau. Ocko, Jahrgang 1977, zählt zu den bedeutendsten kroatischen Künstlern seiner Generation, präsentierte Kroatien 2015 bei der Biennale in Venedig und war u. a. auch schon als „Artist in Residence“ in Krems zu Gast.

Dominikanerkirche Krems: „Damir Ocko. Bird's milk and other spirits". 1. Juli bis 29. Oktober. www.kunsthalle.at