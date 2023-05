Festival rund um das Thema „Jetzt“

Ob Schüler, die Briefe an die Gegenwart schreiben, ein 12-stündiges Konzert in der Galerie Eichgraben oder eine Vogelstimmen-Exkursion mit Peter Szeimer zum Sonnenaufgang. Das Programm des dritten „Brückenfestivals“, das von 5. bis 7. Mai in Eichgraben stattfindet, widmet sich diesmal ganz dem Thema „Jetzt“.

Vielfältiges Programm

In einem bunten Programm wird sich dem Thema drei Tage lang angenähert. Das Festival wird am 5. Mai um 19 Uhr in der Aula der Volks- und Mittelschule eröffnet. Am Programm stehen „3x7 Begegnungen mit der Gegenwart“ in Formen wie Rezitation, Kampfkunst, Musik und Gespräch.

An Tag zwei erwarten die Besucher spannende Mitmach-Angebote. Wie der „shared-walk“ unter dem Motto „Jetzt Gehen“, bei dem per Los zu zweit eine Stunde lang spazierenderweise eine Aufgabe erfüllt werden muss. Oder „Jetzt Fragen und Antworten“, wo Menschen, „die die alten Zeiten noch erlebt haben, der jungen Generation von damals und davon, wie sie das Heute erleben, erzählen“. Auch eine Yoga-Einheit oder gemeinsames Schreiben stehen am Programm.

Die ganze Nacht lang Konzerte

Besonderes Highlight ist um 16 Uhr ein Open Air Konzert der Bigband der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (MDW) unter der Leitung von Markus Geiselhart im Generationenpark. Ab 20 Uhr startet dann ein 12-Stunden-Konzert in der Galerie – das mit einer Vogelstimmen-Exkursion zu Sonnenaufgang ausklingt. Um 7.30 Uhr wird außerdem zum gemeinsamen Frühstück geladen.

Alle Infos zum Festival und zur Anmeldung gibt es unter www.brückenfestival.at/programm/.