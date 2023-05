Kultur aus und an den Rändern

Drei Monate, 47 verschiedene Kunst-und Kulturprojekte, 110 Veranstaltungen und 45 Orte. Das ist das Viertelfestival, das heuer als WALD/4 Festival von 12. Mai bis 15. August über die Bühne(n) geht. Bereits seit über zwei Jahrzehnten präsentiert die Kulturvernetzung NÖ jedes Jahr jeweils in einem anderen niederösterreichischen Viertel ein vielfältiges Programm. Ob Performance, Ausstellung, Musik, Tanz, Theater oder Workshop – heuer dreht sich alles um das Thema „Randerscheinungen“. Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf den Randgruppen unserer Gesellschaft.

Rand-Orten widmet sich beispielsweise das Projekt „Die weißen Flecken von Krems“, das von 12. Mai bis 15. August in Krems läuft. Kremser Bürger sind dazu eingeladen, unbekannte Orte ihrer Stadt zu fotografieren und Nutzungswünsche für diese „weißen Flecken“ auf eine Plattform hochzuladen. Die Ergebnisse sind dann in einer Ausstellung zu sehen.

Ebenfalls noch in dieser Woche findet am 13. Mai um 20 Uhr in Litschau der performative Parcours „Näher als mein Schatten“ statt. Besucher bewegen sich dabei durch Videoprojektionen und Klangteppiche und können die ganz besondere Wirkung dieser durch Licht, Klang und Tanz erzeugten Stimmungen wirken lassen.

Ein besonderes Highlight ist der „Kulturzug Kamptalbahn“, der am 13. und 20. Mai jeweils um 15.15 Uhr vom Bahnhof Krems abfährt. In einer historischen Zuggarnitur geht es die Kamptalstrecke entlang, währenddessen gibt es ein buntes Kulturprogramm. An der Endstation warten ein Live-Konzert, DJ-Sets sowie kulinarische Genüsse.

Waldviertler Straßenkunst gibt es beim „Straßenrand Festival“ in Ottenschlag am 21. Mai zu sehen. Internationale Straßenkünstler zeigen den ganzen Tag über ein vielfältiges Programm, das große Finale bildet eine gemeinsame Abschluss-Performance. Am 27. Mai präsentiert das Ensemble „Treibholz“ mit „Vom Rand zur Mitte“ gemeinsam mit der Schauspielerin Manuela Seidl in Weitra eine außergewöhnliche Lesung mit Texten von außergewöhnlichen Menschen: Schriftsteller, die mit Trisomie 21 zur Welt gekommen sind.

Musik, Hexenverfolgung und Rinderwahn

Der Juni startet dann mit einem Konzert der Waldviertler Symphoniker. „Horner Klänge – einst und jetzt“ gibt es im Horner Museum am 2. Juni um 19 Uhr zu hören. Ebenfalls musikalisch geht es beim „Musikfeste Kaja“, einem Musikfestival beim Nationalpark Thayatal, zu. Rund um die Burgruine Kaja gibt es hier bis 6. August Klassik, Brass und Volksmusik zu hören. Das Musikfestival startet am 3. Juni mit einem Workshop über die Steirische Harmonika mit dem Virtuosen Michael Uhr. Ebenfalls am 3. Juni gibt es um 19 Uhr in der Viehversteigerungshalle Zwettl eine sinnliche Theaterintervention inklusive Schmankerln zu sehen: „melken, steigern, ausnehmen. Eine Rindsrevue“ ist eine Hommage an die Kuh zwischen Theaterabend und Volksfest.

Um Hexenverfolgung geht es am 7. und 8. Juli bei „Hyänenbrut“. Vier Künstlerinnen setzen sich dabei auf einem Rundweg durch Gföhl mittels einer Soundinstallation, einem Kreuzweg und einem Film mit Liveperformance mit Hexenverfolgung im Waldviertel auseinander.

Am 4. August widmet sich der Live-Film „ROA!“ in Gmünd Nicht-Orten und Schwellenzonen im Waldviertel. Und lässt dabei in einer Performance Video, Klang, Texte und Tanz zu einem Gesamtwerk verschmelzen. Und am 13. und 14. August lädt das Tanztheater „Ein ? für die Langeweile“ in Rastenfeld die ganze Familie dazu ein, in die Welt der Langeweile einzutauchen.

www.viertelfestival.at