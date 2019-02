Bis einschließlich 6. Juni 2019 können Künstlerinnen und Künstler, Kulturinteressierte und Kulturvereine für das nächstjährige Viertelfestival NÖ, das vom 9. Mai bis zum 9. August 2020 unter dem Motto „Bodenkontakt“ im Mostviertel stattfinden wird, ihre Projektideen an das Festival-Organisationsbüro übermitteln.

Das Motto „Bodenkontakt“ soll dazu einladen, sich mit dem vielschichtigen Begriff von Heimat auseinanderzusetzen – von der weltweiten Verbundenheit in globalen und virtuellen Räumen bis hin zu einem ganz konkreten Fleckchen Erde mit seiner Geschichte, von der bestehenden Heimat bis zu einer, die man hinter sich gelassen oder neu gefunden hat.

"Freue mich jetzt schon auf viele kreative Einreichungen"

"Mit dem Viertelfestival NÖ hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Kulturvernetzung NÖ ein in Mitteleuropa höchst erfolgreiches und einzigartiges Kunst- und Kulturfestival etabliert. Damit im Jahr 2020 das gesamte Mostviertel wieder zum Hotspot der Regionalkultur wird, freue ich mich schon jetzt auf viele kreative Einreichungen“, sagt dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Eine Fachjury wählt aus allen Einreichungen jene Projekte aus, die zur Umsetzung eingeladen werden. Das Viertelfestival NÖ stellt dabei den organisatorischen und werbetechnischen Rahmen sowie einen finanziellen Beitrag für die Durchführung zur Verfügung.

Infoabende in Niederösterreich

Infoabende für Projekteinreichungen finden am 19. Februar, ab 19 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk (www.wachaukulturmelk.at), am 20. Februar, ab 19 Uhr in der Remise in Amstetten (www.dieremise.at), am 26. Februar, ab 18 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten (www.cinema-paradiso.at/st-poelten) und am 27. Februar, ab 19 Uhr in der Kunstwerkstatt Tulln (www.kunstwerkstatt.at) statt.

Die Projekteinreichungen selbst können bis 6. Juni, auf dem Postweg (Datum des Poststempels) oder online unter www.viertelfestival-noe.at erfolgen.

Nähere Informationen zu Details und Ausschreibungsunterlagen sowie über die Mitglieder des Fachbeirates findet man ebenfalls auf der Homepage des Viertelfestivals NÖ.

Anmeldungen zu den Infoabenden unter e-mail mostviertel@kulturvernetzung.at; Einreichstelle und Beratung für Festival-Projekte: Kulturvernetzung NÖ, Büro Mostviertel, unter 0664/4110055 und e-mail mostviertel@kulturvernetzung.at.