Volkskultur NÖ: Dorli Draxler geht, Manuela Göll kommt

Werbung

31 Jahre war sie im ganzen Land unterwegs, für die Volkskultur, für die Volksmusik, für den Volkstanz und nicht zuletzt auch für die Trachten. Jetzt, genauer: mit 30. September, geht Dorothea Draxler in den Ruhestand. Und übergibt die operative Geschäftsführung der Volkskultur Niederösterreich GmbH, einer Tochter der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, an Manuela Göll.

Die Nachfolgerin von Dorli Draxler kommt aus Stratzing (Krems-Land), hat an der BOKU und der WU studiert, war in Niederösterreichs Landwirtschaftskammer tätig und zuletzt für die Kommunikation im Agrarmarkt Austria zuständig. An St. Pöltens Kirchenmusikkonservatorium hat die 46-Jährige auch Chorleitung und Gesang studiert, den Kirchenchor Zwettl geleitet und ist mit dem Damenensemble Triosonett aufgetreten.

Manuela Göll wird künftig für Niederösterreichs Chorwesen, Handwerk und Volkstanz, für den Brandlhof, das Kremser Haus der Regionen, das Festival aufhOHRchen und das Förderwesen zuständig sein. „Mit Manuela Göll konnten wir eine erfahrene Managerin aus dem Bereich der Wirtschaft gewinnen, die auch leidenschaftlich für die Regionalkultur steht. Bewährtes und Neues werden sich sicher gut zusammenfügen“, ist sich Kultur.Regions-Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber sicher. Und streut auch Dorli Draxler Rosen: „Mit großem Respekt und großer Dankbarkeit kann man auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit von Dorli Draxler zurückblicken“, so Lammerhuber.

Mit dem Wechsel in der operativen Geschäftsführung wird auch ein neuer Fachbeirat der Volkskultur installiert, der sich vor allem mit Forschung und wissenschaftlicher Arbeit beschäftigen soll. Co-Geschäftsführer Harald Froschauer wird weiterhin die kaufmännischen Belange der Volkskultur Niederösterreich GmbH leiten.