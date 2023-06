aufhOHRchen 2023: Klezmer, Kratz und Kirtagsmusi

Vier Tage, rund tausend Mitwirkende und ganz verschiedene Töne – in Hollabrunn wird von 22. bis 25. Juni aufgehOHRcht. Denn bei Niederösterreichs gleichnamiges, mittlerweile 28. Volkskulturfestival ist von Klezmer, Volksmusik über Klassik bis zu fetzigen Balkangrooves alles dabei.

Der Violinvirtuose Aliosha Biz eröffnet am Donnerstag mit der Weinviertler Kirtagmusik und dem jungen Ensemble „(k)ratz fatz„ das Festival. Gemeinsam erforschen sie musikalisch die Ursprünge von Klezma und Volksmusik und sorgen für Tanzstimmung unter den Gästen. Der Freitag ist der Jugend gewidmet und die Bühne gehört den Nachwuchstalenten. Den Höhepunkt des Tages bildet das Open-Air Konzert mit Josh und der jungen Formation Alpkan.

Am Samstag wird es sogar noch bunter: Musik- und Tanzgruppen aus aller Welt spielen an öffentlichen Orten in ganz Hollabrunn und hüllen im Sinne der Straßenmusik die Stadt in fröhliche Klänge. Das Chöretreffen am Samstagnachmittag lässt auch den Gesang nicht zu kurz kommen. Am Abend kann man den Tag musikalisch in sieben Gaststätten ausklingen lassen. www.volkskulturnoe.at