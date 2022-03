Für Gartenfreunde und Häuslbauer: Messe in Wr. Neustadt

Werbung

Bei der 29. Messe für Bauen, Renovieren und Garteln präsentieren sich zahlreiche Aussteller mit ihren aktuellen Produkten und Dienstleistungen und zeigen die neuesten Trends und Ideen für ein schönes und umweltfreundliches Zuhause.

Das Angebot in der Arena Nova bietet einen Überblick über die Neuheiten und reicht vom Hausbau und Umbau über Tipps für zeitgemäßes Wohnen, bis hin zur individuellen Gartengestaltung. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit vielen interessanten Fachvorträgen rundet das Angebot ab. Auch gibt es intensive Beratung für die Finanzierung und die Möglichkeiten von Förderungen durch Bund und Land.

Ökologie, Nachhaltigkeit und Naturnähe sind wichtige Themen der Messe und des Angebotes. Von Terrassenbelägen über die sichersten und schönsten Haustüren, neue Fassadentechniken, Whirlpools, Terrassenüberdachungen bis hin zu den neuesten Blumensorten findet sich alles, was den Messebesucher derzeit interessiert. Die Messe ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Messerundgang im Schnelldurchlauf ist ab 15 Uhr zum Preis von 5 Euro möglich. Für Inhaber der Niederösterreich Card ist der Eintritt am Donnerstag und am Freitag gratis.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets. Einfach eine E-Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „Haus & Garten“ an redaktion.neustadt@noen.at schicken. Die Gewinner werden telefonisch verständigt. Alle Infos über die Messe und das Programm unter: www.arenanova.com .