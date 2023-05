Theaterfest Niederösterreich geht 2023 in die 30. Saison

Die einzelnen Produktionen wurden am Montagabend im Palais Niederösterreich in Wien vorgestellt. Rund sechs Millionen Besucher konnten bisher insgesamt verzeichnet werden, knapp 200.000 waren es im Vorjahr, so Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger.

"Das ist das Geld wert", resümierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): "Kunst und Kultur sollen nie leiden unter den Herausforderungen." Die Intendantinnen und Intendanten hatten sich mit zahlreichen Mitwirkenden wieder zur schweißtreibenden Stehparty eingefunden und stellten sich den Fotografen geduldig zu Gruppenfotos. Zwei Intendanten sind diesmal neu mit dabei: In Perchtoldsdorf folgt Alexander Paul Kubelka auf Michael Sturminger und bringt "Don Quijote" nach Miguel de Cervantes auf die Bühne (Premiere: 29. Juni). Und bei den Nestroy Spielen in Schwechat übernimmt Christian Graf die Intendanz von Peter Gruber, der fünf Jahrzehnte lang die Leitung innegehabt hatte. Gestartet wird am 1. Juli mit "Eisenbahnheiraten".

Den Auftakt machen die Sommerspiele Melk mit der Uraufführung des Auftragswerks "Kassandra und die Frauen Trojas" von Magda Woitzuck (ab 14. Juni). Amstetten frönt weiterhin dem Musical, diesmal mit "Jersey Boys" (Premiere: 19. Juli), in die Sommerarena Baden zieht Lehars "Der Graf von Luxemburg" schon am 16. Juni ein, weiters bietet die Bühne Baden das Musical "Cabaret" und "Frühjahrsparade" von Robert Stolz.

Die Festspiele Berndorf setzen mit Ray Cooneys "Funny Money" (Premiere: 14. Juli) wieder auf Boulevardkomödie, die Sommernachtskomödie Rosenburg bringt "Shakespeare in Love" (Premiere: 22. Juni), beim Kultursommer Laxenburg wird beim Paartherapeutical "All We Need Is Love" wieder ausgiebig geblödelt (Premiere: 18. Juni).

In der Burg Gars verabschiedet sich Johannes Wildner mit Verdis "Aida" (ab 15. Juli), die Raimundspiele Gutenstein warten ab 13. Juli mit der Uraufführung des Stücks "Es muss geschieden sein" von Peter Turrini auf. Ins antike Griechenland gelangt man beim Theatersommer Haag, wo "Ella, Ella - Lysistrata" nach Aristophanes ab 28. Juni auf dem Spielplan steht. Große Oper bietet wieder die Oper Klosterneuburg mit Verdis "Don Carlo" (ab 8. Juli). Das Theater im Bunker in Mödling lädt zum unterirdischen Stationentheater "Aventura. Von den Abenteuern im Kopf und anderswo" von Bruno Max (ab 13. August).

Die Festspiele Stockerau spielen "Der Zerrissene" von Johann Nestroy (ab 27. Juli), die Wachaufestspiele Weißenkirchen strapazieren mit der Komödie "Von wegen Mariandl!" von Stefan Vögel den Genius Loci (ab 18. Juli). "Im weißen Rössl" findet man sich beim Festival Schloss Weitra (Premiere: 7. Juli).

Das Festival Retz wiederholt seine Vorjahresproduktion "Elias" von Felix Mendelssohn-Bartholdy (Premiere: 7. Juli). Ins "Land des Lächelns" von Franz Lehar führt die Operette Langenlois (Premiere: 20. Juli), und auf der Felsenbühne Staatz reitet ab 21. Juli "Zorro" zur Musik der Gipsy Kings.