Eine Athene aus dem zweiten Jahrhundert nach Christi, ein Goldschatz aus dem 14. Jahrhundert, ein Kremser Schmidt aus 1773, ein Gauermann aus 1834, ein Schiele aus 1916, ein Sokol aus 1966, ein Deix aus 1996 oder die "Wachauer Nase" aus 2014 - sie alle gehören zu Niederösterreichs Landessammlungen. Und sie alle ruhen im Depot - wenn sie nicht gerade ausgestellt sind.

Nur: Niederösterreichs (große) Museen haben auch in den nächsten Wochen noch zu. Niederösterreichs Landessammlungen dagegen haben offen - im Netz, mit einem neuen Online-Auftritt und neuen Online-Angeboten. 30.000, von insgesamt rund sechs Millionen Objekten, sind da zurzeit zu besichtigen. Und die Online-Datenbank wird laufend erweitert. "Für uns", sagt Johanna Mikl-Leitner, "ist der Ausbau des Online-Auftritts der Landessammlungen der nächste wichtige Schritt, um die zahlreichen Kulturschätze des Landes, die sich ja im Eigentum der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher befinden, mit der Öffentlichkeit zu teilen."

Eines der neuen Angebote ist der CollectCast, ein Podcast, der die Sammlungsgebiete in kurzen Videos erklärt - von Kunst über Archäologie und Kulturgeschichte bis zur Naturkunde (www.youtube.com/channel/UC75mHLhr-yVjJ7LSVMafJ7Q). "Das ist ein weiteres Highlight unseres digitalen Angebotes namens 'Kultur Niederösterreich FREI HAUS', das wir vor wenigen Wochen initiiert und veröffentlicht haben“, so die Landeshauptfrau. Und Armin Lausegger, Leiter der Landessammlungen NÖ, ergänzt: „Die digitale Zugänglichmachung erhöht den Wert der Originale. Die Öffentlichkeit und insbesondere die Forschung erhalten Zugriff auf eine große Bandbreite an Objekten und zugehörigen Informationen. Dadurch kann neues Wissen gewonnen und an einer Vernetzung mit anderen Datenbanken weitergearbeitet werden.“

Mehr auf: www.landessammlungen-noe.at