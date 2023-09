St. Pölten: 13 Höfe und ein Fest

Zum Aufwärmen wird getanzt. Und zwar schon heute, Freitag, ab 10 (abends) und im Kino (nämlich: in St. Pöltens Cinema Paradiso). Und morgen, Samstag? Da wird getrommelt und gegroovt, da gibt's Breakdance und Beatboxen, da wartet ein Streichquartett und ein Dorf-Rapper, da trifft sich Gunkel mit Breinschmid und das Wiener Lied mit dem Mostblues, da steht Klezmer und Kunst und jüdische Geschichte am Programm. Wer müde ist, lässt sich mit der Rikscha fahren, und wer noch nicht genug hat, der bleibt bis zur After-Fest-Party. Denn: Morgen ist „endlich wieder“ Höfefest in St. Pöltens Innenstadt, genauer: in 13 Höfen von A wie dem Adam-Hof in der Wiener Straße 35 bis S wie dem Sparkassenhaus und auf drei Plätzen. Gestartet wird um 2, der Eintritt ist wie immer frei. Und das Fest ist, wie Höfefest-Leiterin Patrizia Liberti sagt: „Für alle und alles offen!“

www.hoefefest.at