„So etwas hat’s noch nicht gegeben!“ Sagt Andreas Schager. Und meint das ganz bescheiden. Denn dass ein Heldentenor, der sonst an der New Yorker Met singt, mit einem Bass, der gerade noch in Bayreuth war, und mit einer Star-Geigerin, die zwischendurch auch mal mit Deep Purple spielt, auf der Bühne steht, kommt nicht oft vor. Erst recht nicht, wenn die Bühne an, nein: auf der Donau liegt. Und schon gar nicht, wenn da auch noch Wagner am Programm steht.

Wie das klingen wird? „Göttlich, hoffe ich“, lacht Günther Groissböck , der den Wotan geben wird, aber auch den Fürst aus „Eugen Onegin“. „Romantisch“, meint Lidia Baich , die statt „mit den Walküren zu reiten“ mit Tschaikowsky schwelgen wird.

Und: „Spektakulär“, ist Andreas Schager sicher, der neben Siegfried und Siegmund auch noch ein paar echte Kanonen nach Tulln bringen will („als wir wussten, wir machen das, waren wir im Verteidigungsministerium, und Claudia Tanner hat gesagt: Wir machen das!“), und zwar für Tschaikowskys Revolutionsouvertüre 1812.

„Das ist ja eine wunderbare Connection!“ Tenor Andreas Schager über Tschaikowsky, Wagner und drei Stars in der Nibelungenstadt Tulln

Nicht nur zwischen den beiden niederösterreichischen Opern-Stars (der eine, Andreas Schager, aus Rohrbach an der Gölsen, der es in seiner Heimat „nicht weiter als in die Sommerarena Baden“ brachte, bevor ihn Daniel Barenboim „entdeckte“, und der andere, Günther Groissböck, aus Waidhofen an der Ybbs, der in Zürich, Salzburg und Mailand reüssierte, bevor er vor zehn Jahren in Bayreuth debütierte) sei das eine „wunderbare Connection“. Sondern auch zwischen Wagner und Tschaikowsky.

„Die haben sehr viel gemeinsam“, so Lidia Baich, die für die Donaubühne auch Wagners „Albumblatt“ für Violine und Orchester quasi ausgegraben hat. Und die mit einem ganz besonderen Instrument nach Tulln kommt. „Das“, so die gebürtige St. Petersburgerin und heutige Wahl-Niederösterreicherin, „ist die Geige meines Großvaters. Die ist absolut lebendig. Und die hat damals im Mariinsky Theater auch Wagner gespielt.“

Außerdem war Tschaikowsky in Bayreuth, Wagner habe in Russland dirigiert. Und „man muss immer nachschauen, wer von wem abgeschrieben hat“, lacht Andreas Schager. „Opulent“ seien beide, ergänzt Günther Groissböck, der im zweiten Teil des Konzerts auch Rachmaninov oder Rubinstein singt („den Dämon – der ist göttlich“). Die „russische Mischung“ ginge direkt ins Herz. „Das ist“, so der Bass, „einfach geile Musik!“

Die soll – anstelle eines „beliebigen ‚O sole mio‘“ – die Neugier wecken. Und Appetit machen – auf eine ganze Wagner-Oper zum Beispiel. Was bei ihm als Nächstes kommt? „Eine Woche frei, die brauch’ ich dringend!“, lacht der Waidhofner („dort wohnen noch meine Schwestern“), der mittlerweile im Tessin lebt. Dann, im September, der nächste Liederabend in Linz und im Oktober der „Fliegende Holländer“ in Paris.

Und bei Andreas Schager und Lidia Baich, die seit 2017 verheiratet und seit 2018 Eltern sind und das vergangene Jahr vor allem in der Buckligen Welt, in der „Schneeberg-Gegend“ verbracht haben, mit Gemüseanbauen und Brombeerensuchen – und mit einem Song für Hubert von Goiserns jüngstes Album („den haben wir bei uns im Wald aufgenommen“).

„Ich geh’ nach Berlin, zu ‚Fidelio‘“, so der Tenor, der gern mit seiner Frau auf der Bühne steht, „jetzt sind wir in Abu Dhabi“, so die Geigerin, die schon mit Pavarotti, beim Song Contest und beim Life Ball („aber ich bin definitiv in der Klassik zuhause“) gespielt hat. Und sich auf Tulln freut. „Wir waren bei Sonnenuntergang da – das war wirklich Donaugold!“

„Götterklang trifft Donaugold“: 3. September, 20 Uhr, Donaubühne Tulln.

www.donaubuehne.at